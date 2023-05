Para Tanghetto 20 años fueron mucho: editan un nuevo disco con famosos

Pero lo que más orgullece al ex punk de los ’90 es haber producido a este grupo de músicos que admira. “Estar guiando a Gieco, Páez o Pintos en un estudio es algo que no podía creer y que es un punto alto en mi carrera. Igual que el tema que da el título al disco, que es el único instrumental a nuestra usanza clásica, que grabamos junto a Lito Vitale. El tema lo compuse yo, pero lógicamente él metió sus partes de piano y por eso suena así. La letra de la canción que hacemos con Leo García es mía, pero escuchás el disco y es imposible no darse cuenta de que él se la toma a pecho, como si fuera propia. Con Fito era difícil decidir qué tema hacer, yo tenia muchas ideas y finalmente él se decidió por ‘Carabelas nada’ que es tango de la más pura esencia. Algo que habla de lo que siente por el tema es que en su discografía lo integra como propio, como su anteúltimo single antes del nuevo ‘El amor después del amor’. En este caso hubo muchas variantes y detalles, como empezar cada canción grabando solo las voces para después agregar la instrumentación que hicimos en distintos estudios primero por la pandemia y después por nuestro estilo”.

Tanghetto ha grabado temas de estilos distintos, llegando incluso al álbum de Platino, cuatro nominaciones al Grammy y experimentos únicos como sus remixes propios de temas de Depeche Mode o New Order que se convirtieron en hits en Estados Unidos. “Al principio éramos una novedad, y no sabían cómo etiquetarnos, lo que no nos molestaba. Lo único que siempre me pudrió es que apareciera alguien y dijera ‘eso no es tango’. Por eso entiendo la bronca que tendría Piazzolla cuando rechazaban su música”, explica Masri, recordando que él mismo, al principio, no incluía un auténtico bandoneón sino un sampler. “Yo experimentaba con los sintetizadores y sampleaba distintos sonidos de bandoneones, hasta que un día trajimos a un bandoneonista de verdad, Sergio Ruggiero, que al principio pensó que estábamos locos, porque tal como venia grabando hasta ese momento, primero lo hacía tocar y luego lo sampleaba para mezclar con los sintetizadores, y el pobre no entendía nada, con el tiempo nos fuimos ajustando”

Desde la época en que con su primer álbum llegaron al disco de Platino o que aparecían en los charts internacionales como ‘electronic’, ‘chill out’ o incluso ‘world music’, la industria discográfica ha sufrido muchos cambios, y tener un álbum cantado por artistas famosos se acopla con el auge de los singles en las plataformas digitales. “Nosotros vivimos el cambio del formato físico a lo digital”, señala Masri, “Me acuerdo de que una vez estaba por ver una película en el complejo de Recoleta y el Tower Records, que estaba al lado de la boletería, solo exhibía cientos de ejemplares de un álbum nuestro porque éramos los primeros en su ranking. Apreciamos mucho el disco físico, y por eso ‘Argentinxs’ sale tanto en CD como en vinilo, porque son formatos que implican un compromiso del oyente con el artista, es algo duradero que vas a escuchar muchas veces, mientras en las plataformas digitales solo hay que hacer un click una vez en un solo tema, Hay éxitos que dependen solamente de eso”.

La idea de Tanghetto es aceptar los choques culturales, cosa que experimentaron toda su carrera con anécdotas muy pintorescas. “Había una época que cada miembro del publico que venía a vernos bailaba a su manera, y era algo que sucedía tanto acá como en Hamburgo. Había parejas que bailaban tango al estilo tradicional y otros saltaban como en una fiesta rave”. En cuanto a su aceptación, el Premio Gardel no es el único síntoma: “Hace unos días tocamos por primera vez en un lugar legendario que nos estaba como vedado, el Marabu, por donde pasaron todos los grandes del tango. Para nosotros fue algo grandioso. Ahora lo que tenemos en mente es ver cómo nos las arreglamos para presentar el disco,. Creo que tal vez tengamos que agrupar a dos o tres de los artistas invitados y hacer varios conciertos”.