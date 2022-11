La Oficina Anticorrupción denunció a Patricia Bullrich por la compra de cuatro lanchas

Se trata del modelo Shaldag MKII, fabricado por el astillero Israel Shipyards Ltd. Las lanchas fueron adquiridas a través de un convenio con el Ministerio de Defensa de Israel, en el cual aseguran que Bullrich y Marcos Peña intentaron esquivar la posibilidad de competencia y contrataron una empresa privada previamente elegida.

Denuncia a Bullrich: cómo fue la compra de lanchas con sobreprecio

La compra se habría realizado con un sobreprecio del 138%, según un estudio del Área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Según la UBA, el precio abonado por las lanchas fue de u$s 12,5 millones, cuando el valor de mercado era de u$s 5,25 millones. De esta manera, el total da como resultado un sobre precio de u$s 29 millones, en una compra adjudicada principalmente a la ex ministra de Seguridad.

La denuncia, que se encuentra en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, cuenta con un dato sobre la empresa vendedora: Breier Oded, vicepresidente de Marketing del Astillero Israel Shipyards Ltd y encargado de las ventas de lanchas en Argentina, fue detenido en marzo de 2018 por "presuntas maniobras de cohecho en la negociación para proveer de lanchas Shaldag a la República Federal de Nigeria".

El tercer funcionario denunciado por la Oficina Anticorrupción (OA) fue Alberto Fernando Föhrig, ex secretario de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad, quien dejó el cargo al final del mandato del expresidente Mauricio Macri. Según el organismo, "avaló el cúmulo de irregularidades y a pesar de ellas lo elevó a para la rúbrica de la ex ministra".