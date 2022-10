Patricia Bullrich, sobre una posible candidatura de Macri: "Esperemos que esté"

En esta ocasión dijeron presente Patricia Bullrich; el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los diputados nacionales María Eugenia Vidal y Diego Santilli; el ex senador Miguel Ángel Pichetto; el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri; el legislador de la Ciudad Roberto García Moritán; y la ex vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, entre otros.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1584695320889692161 Felicitaciones @MauricioMacri por tu nuevo libro, "Para qué". Como dijiste al cerrar tu presentación: "O somos el cambio, o no somos nada". pic.twitter.com/sZzT2CaxvX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 24, 2022

Asimismo, se pudo observar la llegada de diversos referentes del espectáculo y del fútbol como el también dirigente radical Luis Brandoni y el ex jugador Norberto "Beto" Alonso.

Bullrich señaló que todavía no leyó por completo el libro pero que sí lo fue relojeando: "Habla de su vida, de como empezó a convertirse en líder, a ser figura en el fútbol. Siempre se caracterizó por hacer equipos y la insistencia en que eso suceda", resaltó.

"El rol que Mauricio cumpla en 2023 lo va a decidir él. La última vez señaló que todavía no estaba anotado para las PASO pero seguro va a cumplir la figura de aconsejar para no tropezar con la misma piedra", aseguró la dirigente de Juntos por el Cambio.

Con respecto a la posibilidad de que la presentación del libro sea parte de una campaña para el año que viene, la presidenta del PRO destacó que no está en los planes de que así sea por los últimos comentarios que hizo al respecto: "Esperemos que esté, hay que estar tranquilos".

Además, ratificó que será candidata en 2023: "Me estoy preparando a fondo. Voy a hacer cambios profundos en el país".

En su libro el ex presidente, que ingresó de la mano de su esposa Juliana Awada y su hija menor Antonia al playón, resaltó que se trata de una lectura sobre su vida desde la infancia hasta este momento donde se tocan puntos importantes de "aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo".