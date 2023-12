Plazos fijos: cae el stock tras el balotaje (de forma moderada)

Florencia Iragui , economista en LCG, destacó: “Con respecto al mes previo, los plazos fijos en pesos no parecen tener grandes variaciones (más allá de que puedan presentar caídas reales por la inflación). Los depósitos promedio en octubre fueron poco más de $12,6 billones y en noviembre (faltando información de tres días) el mismo promedio es casi $13 billones . Sin embargo, si miro el promedio de la semana previa al balotaje, es algo mayor ($13,2 billones) contra $12,9 billones del promedio de los días posteriores. Igualmente, la caída más evidente fue entre miércoles y jueves post elecciones presidenciales , después se estabilizó, aunque manteniéndose en variaciones negativas”.

Entre las causas, Giacoia resaltó: “La caída de ahora se explica por varios motivos. La incertidumbre sobre el plan de Milei es uno. Sin saber qué va a pasar es lógico que los inversores no quieran inmovilizar su dinero por como mínimo un mes. Otro motivo es que la tasa actual se queda corta viendo las proyecciones de inflación para diciembre. Por último, también pienso que la salida de las Leliq puede estar teniendo algo que ver. Si bien lo que no se renueva está yendo a pases, en los últimos días vemos que están cayendo todos los depósitos. No solo los plazos fijos, sino también las cajas de ahorro y las cuentas corrientes, lo que permite pensar que los bancos estén achicando sus balances”.

Esta dinámica ocurrió a la vez que los bancos comenzaron a desarmar sus posiciones en Leliq luego de la segunda vuelta ante las señales del presidente electo sobre que buscará despejar el stock de deuda remunerada del BCRA. El roll over en las últimas licitaciones de estas letras de liquidez fue de apenas 39,7%, 10,5%, 22,9%, 2,8% y 1,8%, de manera secuencial.

La abrupta caída en las renovaciones se dio ante la incertidumbre de cara a qué medidas tomará la próxima administración respecto a esta deuda. Javier Milei lo definió como un obstáculo para su Gobierno que es necesario remover antes de levantar el cepo cambiario, lo que lo posiciona como una prioridad de la futura administración. Al respecto, Iragui consideró que la salida de los bancos de las Leliq y su migración a pases “podría deberse a que muchos depositantes se cubren con fondos money market (T+0), por lo que necesitan más liquidez”.