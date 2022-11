Agustín Rossi apoyó a Cristina y denunció lawfare: "Hay un sector de la Justicia destinado a la persecución"

Por otro lado apuntó que esto sucede gracias a "un sistema entramado de justicia, lawfare y construcción de sentido por los medios, que hace que parte de la sociedad crea que el atentado no haya ocurrido".

En el mismo sentido, la vicepresidenta había afirmado esta mañana que el Tribunal que la juzga "es un pelotón de fusilamiento" en sus últimas palabras en el debate. El veredicto de la causa se conocerá el próximo martes 6 de diciembre, según anunciaron los jueces durante la audiencia.

Por su parte, el director de la AGI expresó que "hay un proceso de construcción, del lawfare y el partido judicial a través del sistema de medios concentrados". Siguiendo con su argumento, Rossi se preguntó: "¿Cuántos argentinos deben pensar que el alegato del fiscal (Diego) Luciani es la sentencia definitiva? Es lo que difundieron los sistemas de medios concentrados".

"Termina todo en un tipo que le quiere meter un revolver en la cabeza a Cristina", concluyó Rossi.

Finalmente, el ex ministro de Defensa sostuvo que "si no condenas, legitimas, proteges. Estos grupos terminan siendo protegidos por un sector no menor de la dirigencia política, como lo es Bullrich".

El discurso de Cristina

La ex Presidenta dio hoy su último discurso en el juicio de la Causa Vialidad y entre los puntos más importantes que trató, hizo una crítica al “el partido judicial” y aseguró que se habían encargado en el último tiempo de “condicionar, estigmatizar y disciplinar a los dirigentes políticos de la República Argentina”.

Luego señaló nuevamente que su sentencia estaba mal escrita y que nunca pensó "que fuera a estar tan mal acusada desde la fiscalía, nada se pudo probar”.

Fianlmente desmintió las denuncias de fraude y expresó: “¿En serio creen que nuestro gobierno o nuestros gobiernos cometieron un fraude contra la administración pública?. Un gobierno que entregó un país desendeudado cuando las condiciones de vida de la gente eran muy superiores a las de hoy”. Remarcó que quienes endeudaron al país “están en Qatar mirando el mundial”.