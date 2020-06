Alberto F: "Tendríamos que estar en cuarentena absoluta"

El Presidente dijo que “tal vez el pico” de contagios por coronavirus “esté ocurriendo” en este momento, y advirtió que “la velocidad que hay hoy es la más alta desde el día cero” de la llegada de la pandemia al país, con lo cual, si se toma en cuenta sólo ese criterio, habría que “volver a la cuarentena absoluta”.

Señaló además que si bien “es legítima” la “prédica y la ansiedad de muchos sectores” para que se levante la cuarentena, eso “multiplica el riesgo” y explicó que no son los números absolutos los que se tienen en cuenta “para ver en qué lugar de las fases nos ubicamos” sino que tienen en cuenta “otras cosas”, y “la velocidad de contagio es una”.

De esa manera sostuvo que si es solo por la velocidad de multiplicación de los contagios, el aislamiento debería volver a su inicio.

Después también habló, Alberto F. sobre “el pico” y explicó que “no se sabía cuándo llegaba y se demoró, decían que era para mayo y estamos a mediados de junio y el pico tal vez esté ocurriendo; no lo sabemos...”. “Lo que sí sé es que el problema todavía no está superado; por lo tanto, debemos movernos con mucho cuidado porque efectivamente corremos el riesgo de volvernos displicentes y no darnos cuenta de que podemos estar generando situaciones de contagio”, advirtió el Presidente. Luego dijo que “la Ciudad de Buenos Aires tiene tantos casos como la provincia de Buenos Aires con la diferencia de que la provincia tiene el triple de habitantes” y que “muchos porteños creemos que el problema quedó circunscripto a los barrios más humildes, a los barrios obreros, pero la verdad es que el 70% del virus está circulando por Caballito, por Recoleta, Palermo...”. Además, contó que le escribió a Horacio Rodríguez Larreta. “El otro día cuando vi los que salieron a correr, le escribí al jefe de Gobierno y le dije ‘Horacio esto esta mal eh!”, aseguró Alberto F..

“Yo sé que hay demanda, de las ganas de salir a correr, de ir a comer un bife a un restorán, de salir a comer con la familia un domingo. Yo quiero volver a la cancha más que nadie, ahora que Argentinos se clasificó a la Libertadores y no lo puedo ver jugar y me aparece el coronavirus”, se lamentó el mandatario. Entonces contó que Larreta le dijo que “iba a ver modos para que eso no pase” y que, luego de las modificaciones que se implementaron “tengo la impresión que mejoró el distanciamiento”. “Si digo voy a pasear por una plaza, y si la plaza se me llena, si la solución es volver atrás o poner más plazas, pero tal vez invitó más a correr”, consideró el Presidente y acerca de los próximos pasos dijo que “hay que ocuparse antes que preocuparse” y mencionó que “se sabía desde el primer día que íbamos a tener un crecimiento sostenido de casos de coronavirus”.