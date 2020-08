Alberto Fernández advirtió que "la gente se relajó equivocadamente en el peor momento" porque "el virus sigue circulando"

"Siento que la gente ve que abrieron los negocios y que entonces la vida volvió a la normalidad, pero lo cierto es que el virus está circulando", remarcó el Jefe de Estado en declaraciones radiales.

Mientras define por estas horas el futuro del aislamiento social, preventivo y obligatorio cuya última extensión vence este lunes, el Presidente dijo que ve "con mucha preocupación" el aumento de casos de coronavirus en el país y agregó que observa también "una sociedad muy renuente a volver a la cuarentena" estricta.

"El botón rojo siempre está a mano", respondió el primer mandatario cuando le consultaron en una entrevista sobre la posibilidad de volver a un aislamiento más estricto: "Entiendo el hastío de la gente, pero recurro a la capacidad de reflexión de cada uno", dijo.

Fernández pidió a los argentinos "ser muy conscientes de los riesgos que estamos corriendo, que no han pasado y que debemos tratar con seriedad", y aclaró que "no está en discusión la libertad de la gente".

"Debemos ser muy cuidadosos. No tenemos el tema resuelto, estamos muy lejos de resolverlo", dijo el mandatario en declaraciones a radio Futurock.

En otro tramo de la entrevista el Presidente dijo que le parece "insólito" que la oposición no quiera tratar el proyecto de reforma judicial en el Congreso y sostuvo que forma "parte de la discusión hipócrita de la Argentina".

"Un día que llegamos y hacemos una propuesta seria, deciden no discutirla porque no les gusta una comisión que no tiene nada que ver con esa ley. Estoy asombrado. Me parece insólito que no la quieran tratar", sostuvo.