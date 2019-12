Un Gobierno sin firma y el nuevo "tridente": la clave en la Rosada

El viernes por la noche Alberto Fernández no estaba de buen humor para nada. El decreto para establecer la doble indemnización para el caso de despidos estaba listo desde temprano; el problema es que no encontraban la forma de firmarlo. La cuestión no era menor: se trataba de un Decreto de Necesidad y Urgencia que, por requisito constitucional, requiere que se firme en acuerdo de ministros. Es decir, todo el gabinete. El gobierno de Mauricio Macri había establecido el sistema de firma digital para que la firma de cualquier documento del Estado la pudiera hacer cada funcionario desde el lugar en que estuviera eliminando el requisito de estar presente y hacerlo físicamente.