Alberto firmó DNU por cuarentena

Por la mañana, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, había declarado al coronavirus como una pandemia debido a los “niveles alarmantes de propagación y gravedad”. En ese marco, dentro de las medidas que el Gobierno nacional dará a conocer se prevén sanciones en el marco de los delitos contra la salud pública, establecidos en el Código Penal.

Por otra parte, se pedirá a las provincias que eviten hacer actos masivos, como ya lo hicieron Catamarca y Río Negro.

El decreto obligaría a una cuarentena de 15 días para las personas que llegan a la Argentina desde los países con circulación de la pandemia, como China (en la ciudad de Wuhan se originó esta nueva cepa), Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia, Alemania y Estados Unidos.

Alberto Fernández pidió esta mañana que la cuarentena para posibles casos de pacientes infectados con coronavirus sea una “obligación” para no incurrir en el “delito de poner en riesgo la salud pública”, al tiempo que señaló que se baraja suspender la comunicación con Italia. “Estamos viendo si la persona que cumple esa cuarenta de 14 días tiene la obligación de recluirse en su casa y no hacerlo voluntario como es hasta hoy. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, el que pone en riesgo a la salud pública”, dijo el Presidente.