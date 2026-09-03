José Antonio Kast respaldó ante Javier Milei el reclamo argentino por Malvinas y pidió retomar las negociaciones

El mandatario chileno reclamó una solución pacífica a la disputa. Milei agradeció el apoyo y destacó la necesidad de impedir actividades ilegales vinculadas con los hidrocarburos y la pesca.

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La definición quedó incluida en el comunicado conjunto difundido después de la reunión de trabajo que ambos mandatarios mantuvieron este jueves en Santiago. Los presidentes destacaron el nivel de coincidencias entre sus administraciones y acordaron mantener un diálogo frecuente para profundizar la relación bilateral.

Kast también reafirmó la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones para alcanzar, “a la mayor brevedad posible”, una solución pacífica y definitiva al conflicto de soberanía, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas y otros organismos regionales y multilaterales.

Milei agradeció a su par por el tradicional acompañamiento de Chile a la posición argentina. Además, aseguró que su Gobierno valorará los esfuerzos del país vecino para impedir la consolidación de actividades logísticas unilaterales consideradas ilegales en la zona en disputa.

El documento mencionó específicamente las operaciones relacionadas con la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros , que la Argentina considera contrarias a las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La definición sobre el Estrecho de Magallanes

Durante la bilateral, Milei y Kast también ratificaron que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes se encuentra establecido por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Ambos mandatarios señalaron que esos instrumentos permanecen plenamente vigentes, tienen carácter definitivo para los dos Estados y reconocen la soberanía de Chile sobre la totalidad del estrecho.

La definición llegó después de la controversia generada por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien incluyó a Magallanes dentro de una referencia sobre la soberanía argentina en el sur. Tras el rechazo provocado en Chile, la Cancillería argentina aclaró que la posición oficial del país es la establecida por los tratados bilaterales.

Milei y Kast mantuvieron una reunión de trabajo en Santiago para repasar los principales temas de la agenda bilateral. Casa Rosada

El compromiso por la extradición de Galvarino Apablaza

Otro de los puntos centrales fue la situación de Galvarino Apablaza, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y prófugo acusado del asesinato del senador chileno Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.

Chile valoró el compromiso asumido por la Argentina para concretar “a la brevedad posible” su detención y extradición. Apablaza permanece prófugo luego de que las autoridades no lograran localizarlo cuando intentaron avanzar con su arresto y posterior traslado al país vecino.

En materia económica, los presidentes destacaron la aprobación de nuevos protocolos dentro del Tratado de Integración y Complementación Minera, destinados a facilitar proyectos binacionales de gran escala a ambos lados de la cordillera y atraer inversiones de largo plazo. Los cancilleres quedaron a cargo de avanzar con su firma.

Los mandatarios también remarcaron el papel de la Argentina como proveedor estable y confiable de gas y petróleo para Chile, celebraron los avances comerciales y plantearon la necesidad de modernizar los pasos fronterizos.

La agenda se completó con acuerdos para profundizar la cooperación contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el terrorismo, además de mantener la coordinación existente en materia antártica.