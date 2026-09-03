La dura autocrítica de Diego Milito ante su mandato como presidente: desde el "Racing no puede estar tan abajo" hasta el "error" de renovarle a Costas

El mandamás de la institución de Avellaneda habló de manera abierta con los medios y tocó varios tópicos sobre cómo le está yendo al club desde que asumió a finales de 2024.

Diego Milito habló este jueves sobre el difícil momento que está pasando Racing desde lo futbolístico y no le huyó a las preguntas controversiales que hizo la prensa en el hall central de la institución . Como primera autocrítica, dijo: “ Yo soy el máximo responsable como presidente del club ".

En segunda instancia, comenzó a responder las preguntas que le propagaron y fue claro sobre el nivel que está viendo del equipo en el Torneo Clausura: “ Racing no puede estar en la posición de la tabla en la que se encuentra actualmente . No estamos contentos como tampoco lo está la gente y tienen razón", aseguró.

En el último torneo que queda en el semestre del fútbol argentino, el conjunto de Avellaneda se encuentra en la anteúltima posición de la Zona B , mientras que en la tabla anual está vigésimo segundo, a ocho lugares del descenso , aunque le lleva 16 puntos a Aldosivi.

Milito fue claro y también opinó sobre Gustavo Costas, técnico que estuvo en la primera parte del año: “ Haberle renovado a Costas fue un error y lo asumo. Perdimos de vista el posible desgaste del plantel ”, sentenció. El exentrenador consiguió la Copa Sudamericana en 2024 y la Recopa en 2025 , pero en el Torneo Apertura quedó en el octavo lugar, avanzó a los playoff en la última plaza y posteriormente cayó ante Estudiantes de La Plata en cuartos de final.

Sin ir más lejos, el equipo bajo el mandato de Costas quedó eliminado en fase de grupos de Copa Sudamericana , en una instancia que en principio parecía fácil para la mayoría de los hinchas. Al quedar afuera contra Caracas, de local, el público se manifestó y el entrenador renunció el 23 de mayo de este año .

A pesar de esto, se mostró con confianza para que Racing remonte la situación en el futuro: “Estoy plenamente convencido de que podemos sacar esto adelante. Tenemos el tercer plantel mejor valorado del fútbol argentino, después de River y Boca”, afirmó. Y agregó: “Es un equipo nuevo, en plena formación, con un cuerpo técnico nuevo”, en referencia a que necesitan tiempo para que el contexto vuelva a estar en tranquilidad.

Diego Milito votando en diciembre de 2024.

Por otro lado, también fue claro sobre la postura que tiene ante los hinchas que se dicen arrepentidos de votarlo como presidente en diciembre de 2024: “Yo al hincha no le puedo reclamar absolutamente nada. Al contrario, siempre le agradezco el apoyo y entiendo su reacción. Siempre me pongo en su lugar”, sostuvo.

En relación con los comentarios de los hinchas, aclaró sobre qué se trataba el famoso “salto de calidad” que prometió en su campaña: “Cuando uno se refería al salto de calidad se refería a lo institucional. Comprar un colegio, inaugurar un centro de alto rendimiento en Ezeiza, ver cómo los chicos están compitiendo de la mejor manera en España contra los mejores, haber traído de vuelta a Nike a la Argentina y ser el único que lo viste”.

Racing no puede levantar el nivel.

Por último, Milito habló sobre el video que se filtró en un contexto privado, en el que le respondió a las críticas que hacía la prensa y los hinchas contra él: “No me gustó que haya salido a la luz. Era un contexto muy íntimo”, concluyó.