Atacaron a piedrazos la casa de Lilia Lemoine: hay un detenido

La vivienda de la diputada libertaria fue blanco de un ataque durante la madrugada. Una persona arrojó piedras contra el domicilio, fue perseguida por una agente policial y terminó reducida tras resistirse.

Atacaron la casa de Lilia Lemoine durante la madrugada. Mariano Fuchila

La casa de la diputada Lilia Lemoine fue atacada a piedrazos durante la madrugada de este martes, en un episodio que generó alarma y terminó con una persona detenida. El hecho ocurrió mientras la referente de La Libertad Avanza se encontraba en su vivienda y ya es investigado por el juzgado de turno.

El episodio se registró cerca de las 3 de la mañana, cuando un individuo comenzó a arrojar piedras contra el domicilio de la legisladora. Según relató la propia Lemoine, los impactos fueron varios y de gran intensidad, alcanzando ventanas, chapas, madera e incluso el techo de la vivienda.

No amamos lo suficiente a la policía



Hace un rato, 3 AM, la consigna policial nocturna de mi casa (que tengo no por ser diputada, sino por amenazas) vio a un tipo tirando piedras contra mi ventana. Lo frena, el tipo SE RESISTE! capaz se hizo el vivo porque es UNA oficial, y… — Lilia Lemoine (@lilialemoine) January 13, 2026 Desde el interior de la casa, la diputada escuchó los ruidos y se puso en alerta al no poder identificar de inmediato su origen. "Pensé que se habían metido en casa", explicó, y detalló que llegó a buscar un objeto contundente ante la posibilidad de un ingreso violento. Minutos más tarde, el sonido de un patrullero confirmó la intervención policial.

El ataque a la casa de Lilia Lemoine La situación fue advertida por la consigna policial nocturna apostada en el lugar, una medida que, según aclaró Lemoine, no responde a su rol como diputada sino a amenazas previas. La agente observó al agresor mientras arrojaba piedras e intentó interceptarlo, pero el sospechoso se resistió y huyó.

Tras una persecución a pie, la oficial logró alcanzarlo y reducirlo, pese a la resistencia del atacante. “Capaz se hizo el vivo porque era una mujer”, sostuvo la diputada en su relato, y agregó que el individuo finalmente fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Luego de dar a conocer el ataque, Lilia Lemoine fue blanco de fuertes cuestionamientos en redes sociales, especialmente por la presencia de custodia policial en su domicilio. Uno de los mensajes más agresivos fue publicado por el usuario Boya (Bartolomé Merulli), quien escribió: "La cantidad de guita que gastamos en cuidar a este gato analfabeto que encima toma tanta mandanga que se pone paranoica y escucha ruidos". Ante esas críticas, la diputada respondió con dureza y vinculó el ataque con un clima de hostilidad política. "Es por culpa de los kuka tira piedra que no saben respetar al prójimo", afirmó, y agregó: "¿Vos te creés que vivir bajo amenaza es lindo, idiota?". Sí! Y es por culpa de los kuka tira piedra que no saben respetar al prójimo. Vos te crees que vivir bajo amenaza es lindo, idiota, que bajo a la calle veo a la policía y no es un recordatorio constante de que existen inadaptados sociales capaces de lo que hicieron anoche y mucho… — Lilia Lemoine (@lilialemoine) January 13, 2026 También señaló que vive en un barrio tranquilo y explicó que decidió contar públicamente lo sucedido para evitar versiones falsas sobre el hecho. "En caso de que inventen algo, me adelanto y cuento lo que verdaderamente pasó. De fuente directa", expresó. Al cierre de su descargo, Lilia Lemoine agradeció de manera explícita a la agente de la Policía que intervino durante el ataque, destacó su accionar y remarcó que su rápida reacción permitió detener al agresor y evitar consecuencias mayores.