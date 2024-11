Autoridades universitarias pidieron revisar el Presupuesto 2025: "No es tan preocupante el ataque como el desconocimiento"

Autoridades universitarias en Diputados

El primer directivo universitario que intervino en la jornada de comisiones en Diputados fue Oscar Alpa, rector de la Universidad de La Pampa, quien enfatizó que el país contó con índices históricos de entre el 0,7% y el 0,8% del PBI para financiamiento universitario y en el último año esa cifra se redujo a 0,4%. "A esta altura del año, el Presupuesto prorrogado con base en septiembre del 2022 no ha sido ejecutado en las líneas de investigación y extensión". "A nivel de comparación con otros sistemas internacionales, el prestigio de nuestros graduados es de excelente nivel profesional en la formación de investigadores y doctores", contrastó.

Posteriormente tomó la palabra Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, quien citó un informe de la Encuesta Permanente de Hogares para el primer trimestre del 2024: "El 42% de estudiantes universitarios pertenece al 40% de los deciles de menores ingresos, con lo cual es falso que los pobres no llegan a la universidad y no se egresan: se ha triplicado el número de egresados con la creación de universidades públicas en el conurbano".

Luego de detallar que en su institución no se pueden inaugurar laboratorios o abrir carreras por falta de inversión en infraestructura, señaló que el 27% de reducción del poder adquisitivo de salarios docentes "es un recorte que no tiene antecedente en la democracia". "No es tan preocupante el ataque como el desconocimiento sobre cómo funciona el sistema, por ejemplo cuando se habla de auditorías", apuntó y explicó que se hacen informes mensuales justificando salarios, por lo que "no se puede justificar un recorte del 30%, como está ocurriendo, cuando lo único que se puede auditar en teoría es menos del 10%".

Alfredo Lazzeretti, rector de la Universidad de Mar del Plata, continuó pidiendo que se prevean "incrementos en los gastos de funcionamiento para no volver a encontrarnos en marzo del 2025 a una situación similar a la de este año que generó esa movilización masiva". "Hay carreras que requieren una gran cantidad de docentes y personal y que no tienen una masividad importante. Les pregunto, ¿queremos una Argentina sin licenciados en Física, Matemática y en Química?", prosiguió y consideró que "la ecuación que va a dinamizar la economía argentina es capital, trabajo y conocimiento".

Finalmente, Carlos Greco, rector de la Universidad de San Martín, explicó que históricamente el presupuesto universitario "es una formulación que permite dar sustento a una política de Estado". "Nada puede llevarnos a la posibilidad de cumplir con criterios de eficiencia, eficacia y de calidad si antes no se cumple con el criterio de suficiencia", reflexionó.

Autoridades de la AGN presentaron su plan de auditorías: empezarán con la UBA

La insistencia del Gobierno nacional en la necesidades de realizar revisión de cuentas a las universidades públicas, y las trabas desde la Cámara de Diputados para determinar sus representantes para la Auditoría General de la Nación (AGN), impulsó a que el Congreso coordinará un plan de acción para esclarecer el destino de los fondos educativos.

Juan Manuel Olmos Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación. Mariano Fuchila

Días después de la conformación de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, el presidente del espacio -el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal)- anticipó que el 1° de febrero empezará a "ejecutarse el programa y trabajar con una comisión especial que reúna a los mejores cuadros de la auditoría para en seis meses podamos tener un primer informe. La propuesta no es ir a buscar a ver si alguien se robó una partida sino ver cómo están las universidades".

Tanto Pichetto como los demás integrantes de la comisión, compuesta por senadores y diputados de distintos bloques, reiteraron que el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, solicitó al ámbito legislativo que se audite la institución. En ese marco, las facultades de Ciencias Económicas, Derecho y Medicina y Psicología serán las primeras instituciones a ser examinadas. "Me parece que estamos dando una respuesta efectiva", consideró el titular del espacio.

El presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, remarcó otros procesos relevantes que avanzarían en "el equipamiento y la compra en Defensa y Seguridad, que es un área donde no hubo recortes significativos; la política alimentaria del Ministerio de Capital Humano, teniendo en cuenta los índices de pobreza e indigencia; la gestión de las reservas de oro del Banco Central; y toda la gestión de Cammesa y la cuestión energética".

Informe Fernando Brovelli.-