Con eje en universidades, autoridades de la AGN presentaron su plan de auditorías: empezarán con la UBA

Días después de la conformación de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas , el presidente del espacio -el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal)- anticipó que el 1° de febrero empezará a "ejecutarse el programa y trabajar con una comisión especial que reúna a los mejores cuadros de la auditoría para en seis meses podamos tener un primer informe. La propuesta no es ir a buscar a ver si alguien se robó una partida sino ver cómo están las universidades".

Tanto Pichetto como los demás integrantes de la comisión, compuesta por senadores y diputados de distintos bloques, reiteraron que el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi , solicitó al ámbito legislativo que se audite la institución. En ese marco, las facultades de Ciencias Económicas, Derecho y Medicina y Psicología serán las primeras instituciones a ser examinadas. "Me parece que estamos dando una respuesta efectiva", consideró el titular del espacio.

El presidente de la Auditoría General de la Nación , Juan Manuel Olmos , remarcó otros procesos relevantes que avanzarían en "el equipamiento y la compra en Defensa y Seguridad , que es un área donde no hubo recortes significativos; la política alimentaria del Ministerio de Capital Humano , teniendo en cuenta los índices de pobreza e indigencia; la gestión de las reservas de oro del Banco Central ; y toda la gestión de Cammesa y la cuestión energética".

Por su parte, el senador Juan Carlos Romero (Las Provincias Unidas) lamentó que "no estén designados los auditores por la Cámara de Diputados; sin buscar culpables, todos tenemos que hacernos cargos de que no están cumpliendo con la Ley de Administración Financiera. Si ponemos el empeño, espero que el año próximo en esta etapa poder mostrar resultados concretos".

Auditorías a las universidades

El propio Juan Manuel Olmos expresó que "en parte de la polémica que hoy estábamos asistiendo hay una confusión de conceptos: una cosa es el control externo de los organismos, y en este caso no hay ninguna duda que es la AGN quien realiza el control externo de las universidades nacionales; de lo que se está hablando es del control interno, que es el que hace el Poder Ejecutivo a través de la SIGEN". "No vamos a entrar en esa polémica, pero sí vamos a considerar ampliar lo más que podemos el control sobre las universidades nacionales. Enviamos en el plan auditorías a 12 universidades nacionales", agregó.

Alejandro Nieva, también miembro de la AGN, subrayó que "no es verdad que no se hagan auditorías a las universidades: se hacen muy buenas auditorías". "Vamos a discutir si se puede utilizar la metodología de auditoría de seguimiento y no una integral, que es demasiado extensa, para focalizarnos en determinados temas para poder hacerlas en tiempo y formas para resolver de alguna manera este cuestionamiento que se nos ha planteado", completó.

"Las universidades son controladas por distintos órganos del Estado nacional", reiteró la auditora Graciela De la Rosa, quien mencionó que "hicimos un convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional para tener más información, que es lo mismo que puede hacer el Poder Ejecutivo nacional". "Se sigue trabajando con la igualdad de género y violencia de género en todos los organismos públicos a nivel nacional", planteó.

Finalmente, el senador Flavio Fama (UCR) también coincidió en que "es mentira que no existan controles a las universidades" y que "es la AGN el órgano idóneo para hacer la auditoría externa". Luego de manifestar su "acuerdo con que la prioridad es auditar la Universidad de Buenos Aires porque hay un pedido expreso de que así sea", pronosticó que "la auditoría en las universidades va a ser de mucho menor impacto que en otros casos, yo se lo anticipo y lo vamos a ver el año que viene".