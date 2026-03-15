Manuel Adorni volvió a disculparse por llevar a su esposa en el avión presidencial, pero denunció filtraciones "internas"

El jefe de Gabinete sostuvo que la presencia de su pareja en la comitiva a Nueva York fue una decisión equivocada pero negó que haya implicado un delito o gastos para el Estado.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , volvió a reconocer que fue “un error” permitir que su esposa integrara la comitiva oficial que viajó a Nueva York en el avión presidencial. El funcionario admitió que no advirtió la equivocación en ese momento, aunque remarcó que el episodio no constituyó un delito ni generó gastos para el Estado .

El funcionario explicó que la presencia de su pareja en el viaje se produjo luego de una invitación realizada desde Presidencia , y sostuvo que en ese momento no dimensionó las implicancias de aceptar esa propuesta.

“Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión”, afirmó el jefe de Gabinete en declaraciones a LN+. Sin embargo, remarcó que el episodio no implicó ningún gasto público y señaló que al Gobierno de Javier Milei se lo evalúa con “una vara altísima” en comparación con gestiones anteriores .

La polémica también incluyó cuestionamientos sobre un viaje familiar a Uruguay , frente a los cuales el funcionario aseguró que los gastos fueron afrontados con recursos propios. “No tengo nada que ocultar , es el dinero familiar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes ”, explicó al referirse a ese episodio.

Adorni también volvió a hacer un mea culpa por las primeras explicaciones que brindó públicamente , en especial por la frase “voy a deslomarme”, que había utilizado al referirse a la situación.

“Cada vez que se cometa un error nos sentaremos, lo explicaremos y pediremos las disculpas del caso, porque no somos dioses, somos humanos”, afirmó. En ese sentido, reconoció que su elección de palabras fue desacertada: “Utilicé una palabra equivocada, fue inapropiado”.

Manuel Adorni habló de filtraciones internas: "Es macabro lo que hicieron"

Otro de los puntos que generó repercusiones fue la difusión del video en el que aparece su familia en el aeropuerto, imágenes que el propio funcionario sugirió que podrían haber sido filtradas desde dentro del Gobierno.

“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, aseguró el jefe de Gabinete al referirse al origen de la grabación. Además, expresó su malestar por el tiempo que el material habría permanecido guardado antes de hacerse público: “Hace un mes que tienen guardado el video; es macabro lo que hicieron con mis nenes”.

La filtración alimentó especulaciones sobre posibles tensiones internas dentro del oficialismo, en medio de versiones sobre una disputa política entre Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, aunque el funcionario evitó referirse directamente a esa interna.

Durante la misma entrevista, Adorni también fue consultado por la investigación vinculada al caso de la criptomoneda $LIBRA, que generó repercusiones políticas en los últimos días. El jefe de Gabinete minimizó las revelaciones recientes y cuestionó el valor de parte del material difundido.

“De versiones, notas o análisis periodísticos no hablamos nunca. Es una parte del expediente que está viciada de nulidad”, sostuvo el funcionario al referirse al avance de esa causa.