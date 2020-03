Con eje en la crisis heredada y la negociación de la deuda, Kicillof abrió las sesiones en la Legislatura

Resaltó las medidas en pos de frenar la inflación, tomadas tanto desde la Nación como desde la Provincia, entre las que destacó el congelamiento de los combustibles, las tarifas de los servicios públicos, los peajes, y la aplicación del impuesto PAÍS a las operaciones con dólares.

Uno de los puntos de mayor voltaje político fue su alusión respecto al aporte que la Provincia hace para alimentar la coparticipación nacional, y el menguado reparto automático que luego retorna a las arcas bonaerenses. Y en ese sentido disparó contra los recursos que en cambio recibe la Ciudad de Buenos Aires, bendecida durante el gobierno de Mauricio Macri.

photo5111757165760194622.jpg El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llega a la Legislatura para la apertura de sesiones ordinarias.

Además, sostuvo que “no hay peor cosa para la provincia de Buenos Aires que un programa neoliberal”. “La Provincia es víctima preferencial, porque está el corazón productivo, porque está la industria, y fue dañada por todas esas políticas (…) todas estas políticas la destrozan”, añadió. Kicillof acusó a la gestión que encaró Cambiemos de lanzar una suerte de “ataque a la industria nacional”.

En ese sentido, destacó que la temporada turística de este verano fue “la mejor de los últimos 4 años”, lo cual atribuyó a esas medidas económicas. “Vamos a poner de pie a la Provincia”, ratificó al asegurar que “aún falta mucho”.

Por otro lado, Axel Kicillof dijo que “los indicadores sociales son pavorosos” y recordó que según los datos de la UCA “el 63% de los niños y niñas son pobres”. “Son situaciones dramáticas, no podemos dejar de pensar ni un minuto en eso”, sentenció. Culpó a la gestión de Vidal de haber “agudizado” los problemas estructurales de la Provincia.

Kicillof apertura de sesiones 2020 El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura. Foto: prensa provincia de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires hubo “un ajuste muy fuerte del presupuesto” en áreas como salud, educación, seguridad, cultura y turismo, entre otros. Y en cambio afirmó que hay tres puntos donde subieron los gastos: energía y transporte -128%- y servicios de deuda -110%-.

“Es un plan económico. Y hay gente que cree en ese modelo económico (…) estos modelos tienen ganadores y perdedores, y los perdedores son los sectores más vulnerables, a los que nosotros venimos a representar”, lanzó Kicillof. “Hay un problema, el problema es objetivo, no hay soluciones mágicas, pero hay que empezar a resolverlo. A eso los voy a invitar durante todo este mandato, a resolver los problemas de la Provincia, a no esquivar el bulto”, bramó.

Respecto a las tarifas de los servicios públicos, Kicillof ratificó el congelamiento de los aumentos por 6 meses y anunció una revisión integral, tras asegurar que “una parte de la tarifa está dolarizada” lo cual dijo “no tiene una justificación económica”.

“Queremos revisar las tarifas y si se hicieron las inversiones, y cuáles fueron las ganancias del sector. Tienen que ser justas y razonables las tarifas. No se puede beneficiar un sector a costillas de la sociedad”, disparó el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

"Las medidas que tomemos van a privilegiar siempre a los que menos tienen", expresó Axel Kicillof. Y añadió: "Si algo ha tenido esta Provincia durante su historia, si algo la convirtió en grande, en importante, es haber creado una inmensa clase media. Esa clase media son nuestros profesionales, son nuestros comerciantes, son nuestros empresarios pymes nacionales, son nuestros pequeños productores agropecuarios. La clase media es resultado de una política productiva y de una política industrial. Esa es la mejor política de inclusión social, la que crea trabajo".

photo5109470851589318687.jpg El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura.

Continuó: “Cuando insertamos recursos en los sectores menos favorecidos, cuando se crea empleo, de abajo, descubrimos que el derrame va de abajo para arriba. Si nosotros creamos poder de compra, le mejoramos la vida a la gente, le permitimos vivir, tener dignidad, va a consumir, va a comprar, y eso va a generar demanda, producción, va a generar producción y trabajo. Después de estos cuatro años, entendamos eso: la política de inclusión social es la mejor política de industrialización y de producción”.

Por otro lado, se refirió a la situación de endeudamiento del distrito, lamentó que no se haya llegado a un acuerdo en la última negociación con los acreedores –resto una parte minoritaria que no aceptó-, pero confió en el futuro. "Hubo un fondo que no quiso colaborar", se quejó. Además, reiteró que la deuda -tanto la provincial como la nacional- es "insostenible" e "impagable" en las condiciones actuales.

“La estrategia de la provincia de Buenos Aires está absolutamente coordinada con la nacional y no puede ser de otra manera, porque la provincia de Buenos Aires es la mayor de las provincias, es la que más endeudaron, pero es parte de la Argentina, y el problema de la deuda que tiene el gobierno nacional, cuando encuentre una solución va a ser también una solución para la provincia de Buenos Aires, estamos juntos con (el presidente) Alberto Fernández con (el ministro de Economía) Martín Guzmán, trabajando para salir de una situación dramática de la deuda”, aseveró.

El gobernador bonaerense afirmó que durante el gobierno de María Eugenia Vidal "cambió la composición de la deuda" pública de la provincia, ya que "antes el 57% era en dólares y hoy es el 83%".

Como curiosidad lanzó una denuncia contra la gestión anterior: "La Provincia compró un par de drones, no sabemos para qué ni dónde están, ya aparecerán".

En tanto, destacó que las clases comenzaron este lunes en toda la provincia de Buenos Aires con normalidad, algo que no ocurrió en los últimos años debido a las discusiones salariales con los gremios. "Quiero agradecer a los y las representantes de los y las docentes. Vamos a trabajar juntos para que se recupere pronto su poder adquisitivo", resaltó.

En la última parte de su discurso en la Legislatura bonaerense, descartó de plano las iniciativas que buscan dividir a Buenos Aires en más de un distrito. "No la van a cortar", aseveró, al tiempo que se quejó de quienes dicen que es una provincia "inviable".

También se entusiasmó con la posibilidad de incrementar la relación con el yacimiento de Vaca Muerta, dado que la mayor parte del crudo del país se destila en suelo bonaerense. En ese sentido dijo que espera un mayor impulso para las pymes locales.