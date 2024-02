Bloque de senadores federales pide sesión y hay número para rechazar el DNU de Javier Milei

Se trata de nueve senadores de espacios no alineados con Unión por la Patria que exigieron que se realice el debate de la norma dictada por Javier Milei.

En medio de la puja del Gobierno con los gobernadores por los fondos, donde salieron a la luz chats en los que se confirmó que desde el Ejecutivo no se giraron recursos a Chubut "por motivos políticos", este pedido de senadores de diversos bloques "federales" no alineados con Unión con la Patria (UP) suma otro frente de batalla para el oficialismo.