Comisión Bicameral y DNU: el Gobierno prolonga su segunda batalla legislativa

francos.jpg Guillermo Francos, ministro del Interior, con gobernadores y funcionarios provinciales.

La Comisión Bicameral debatirá el primero de muchos DNU

“Les agarró un apuro institucional que hasta hace poco no tenían”, fue la crítica que realizó por redes sociales Martín Menem a los bloques (Unión por la Patria, Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal) que pedían por la designación de legisladores para la Bicameral, que Diputados definió 52 días después que el Senado. Aunque está vencido el plazo para sacar dictamen del DNU anunciado por el Presidente el 20 de diciembre, sus 300 modificaciones no son la única preocupación: el oficialismo insinuó decretos para reformas en la cultura, fondos fiduciarios y obras sociales sindicales.

Mientras tanto, continúa vigente el decreto que impacta sobre tarjetas de créditos, prepagas, medicamentos y alquileres. El Gobierno reconoce que por el momento no cuenta con mayorías para aprobar el DNU y esa representa una de las motivaciones para dilatar su tratamiento lo más posible. Del quórum que habían construido para aprobar parte de la ley ómnibus perdieron el respaldo de muchos sectores provincialistas (incluidos votos claves en el Senado, como los santacruceños) y de casi de la totalidad de Hacemos Coalición Federal y de la Unión Cívica Radical.

En el radicalismo residen aún restos de la tensión que amenazó con fragmentar el bloque en diciembre y que dio una muestra con los dos votos inorgánicos (Manes, Juliano) en la ley ómnibus. “No hay posición unificada en la UCR para el DNU”, asegura una diputada que sí acompañó el megaproyecto libertario, y plantea que el oficialismo debe apostar al artículo por artículo si quiere conseguir acuerdos: "Tenemos presentadas las mismas leyes. No entiendo por qué no las votaríamos". La Libertad Avanza se aferra a una alianza legislativa con el PRO, que combate con sus propias internas y la especulación sobre si obtendrían mayor peso parlamentario presentándose en las elecciones 2025 en listas separadas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MenemMartin/status/1759775795164123465&partner=&hide_thread=false BICAMERAL



Sigo sorprendido por el "apuro" de algunos representantes de los partidos tradicionales en avanzar en la conformación de la comisión bicameral.



Me refiero de esta manera porque son las mismas fuerzas políticas que estuvieron en silencio durante DOS AÑOS Y TRES MESES.… — Martin Menem (@MenemMartin) February 20, 2024

Por su parte, existen menos dudas con el tratamiento del DNU 70/2023. “Mañana tenemos reunión interna con los representantes de Unión por la Patria. La postura, con quienes he conversado, es de categórico rechazo”, ratificó para este medio Ramiro Gutiérrez, uno de los integrantes de la Comisión Bicameral.

Fuentes del bloque de UP en el Senado señalan que no aguardarán a un dictamen de la Bicameral, si no que van a insistir con tratarlo en una sesión lo antes posible, contemplando que restan diez días para el inicio de ordinarias. El viernes hay sesión preparatoria en la Cámara Alta, en donde el protocolo espera que se definan autoridades de comisiones, pero la realidad encontrará a la vicepresidenta Victoria Villarruel con los reproches del peronismo por no haber dado rienda a ninguno de los pedidos de tratamiento del DNU.

Comisión Bicameral: quiénes la integran

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, integrada por 8 senadores y 8 diputados, supone el paso previo para el tratamiento de cada DNU en ambas cámaras. Los decretos no pueden modificarse en su contenido -son aprobados o rechazados en su totalidad-, pero la comisión debe determinar en un dictamen si cumple con los requisitos de forma y si está justificada la necesidad y la urgencia.

La comisión tiene hasta 10 días para elevar un dictamen, que se pasa a votar en el recinto. Un decreto entra en vigencia cuando es oficializado: si cualquiera de las dos cámaras lo aprueba en votación, su institucionalidad queda garantizada. En ese caso, solo un fallo judicial puede desestimarla.

Sus integrantes actuales son: