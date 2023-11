Bullrich aclaró qué quiso decir con "ojalá explote antes" y dejó una confusa comparación

Patricia Bullrich no sale del centro de la escena. Tras el revuelo por su alineamiento con Javier Milei de cara al balotaje , ahora sumó otra polémica, cuando expresó en relación a la inflación , que "ojalá explote antes del 19". En una nueva entrevista, la referente del PRO aclaró sus dichos y dejó una comparación sobre la corrupción que llamó la atención y generó confusión. Mientras tanto, ya se puede consultar dónde voto .

Anoche, puso claro sobre oscuro en relación a estas declaraciones: señaló que el sentido de sus dichos fueron que explote la “mentira de Sergio Massa” en cuanto a sus responsabilidades como ministro de Economía. “ Quiere meter la realidad debajo de la alfombra, pero no le alcanza y la mete en un pozo ”, remarcó Bullrich.

En ese sentido, la exministra de Seguridad dijo que el candidato presidencial de UP lo único que hace es “tirar para adelante una crisis que cada vez se profundiza más”. “¿Qué explotó? La mentira”, pronunció y agregó: “Yo fui clara. Explotó la mentira con la nafta. Él la quería hacer estirar hasta el 19 de noviembre”.

Según Patricia Bullrich, Sergio Massa se presenta como un “candidato norteamericano” por su tono en el que finge tranquilidad. Así, lo calificó de “impostor” y se preguntó: “¿Alguien cree que yo quiero que a la gente le explote en el bolsillo la economía? Lo que explotó es la mentira de Massa. Lo de la nafta es tan clarito, que se desespera y aprieta a las petroleras porque todo lo que dijo que iba a pasar con él, todo gratis, no pasa y de golpe falta la nafta”, aclaró anoche.

Patricia Bullrich quiso criticar a los que no la votaron con una confusa comparación

En otro momento de la entrevista de este martes, Patricia Bullrich, intentó mostrar su indignación con aquellos que no la votaron, pero eligió una extraña comparación, que generó confusión.

"A mí me duele que no se vote la corrupción (sic)", lamentó Bullrich, mientras que Nicolás Wiñazki intentaba corregirla para acomodarle el discurso. "Me duele en el sentido de que hay corrupción, y yo voto en contra de eso", aclaró.

Para intentar sumar argumentos, Bullrich lanzó su analogía y señaló: "Como dice el dicho, la gente se quema con leche, ve una vaca y llora, la gente se quema con leche, ve una vaca y no llora. Es exactamente lo contrario, ve que está la vaca, se quemó con leche y no llora, sigue votando exactamente lo mismo".