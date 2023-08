Cecilia Moreau: "Hoy no hay margen para que Massa no siga siendo ministro de Economía"

La presidenta de la Cámara de Diputados y precandidato de Unión por la Patria (UP), Cecilia Moreau, habló a pocos días de las PASO y valoró la tarea de Sergio Massa como ministro de Economía y candidato presidencial. "Hoy no hay margen para que Sergio no siga siendo ministro de Economía, yo pensaba que iba a ser difícil la doble función”, manifestó este miércoles la legisladora.