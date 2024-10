Charlas de quincho: cumpleaños especial, con bonete y tortas de corazones

Con los de PRO hubo almuerzo en la Rosada, y le reclamaron financiación de cajas previsionales no transferidas, deudas del Pacto Fiscal 2017, entre otros ítems. Para descontracturar, Milei estuvo hablando de rock con el entrerriano Rogelio Frigerio . A los dos les gusta Led Zeppelin y aunque ya no parecen estar a tiempo de crear una banda, quizás se animen en el futuro a interpretar juntos algunos temas. Respecto a hechos musicales, Milei todavía espera la audiencia con Mick Jagger , esa que durante su estancia en Buenos Aires le prometió gestionar el exprimer ministro británico, Boris Johnson para cuando el Presidente conconfirme su viaje al Reino Unido. En ese lugar del mundo miran con interés los hidrocarburos locales, pero estos trascendidos se desarrollan en otra Charla de Quincho, que deberá, lector, rastrear en la sección Energy Report, con jugosos corrillos que sucedieron en la AOG Patagonia.

Por supuesto, hay quienes le advirtieron a Milei sobre la supuesta mala suerte que irradia el cantante de los Rolling Stones. Una piedra que no tiene nada que ver con el nombre de la banda, y que derrama sobre todo en los Mundiales de fútbol. Nada de eso parece importarle al Presidente, que tiene alma de rockstar y descree de mufas y amuletos. Solo se rige por la teoría austríaca.

El Congreso también dejó postales, tanto en la comisión de Presupuesto como en el galardón que recibió una importante fundación universitaria. Debate sobre gremios en la presentación de un libro. Conan se mofa de Thor, el perro de los papelones.

Cumpleaños con bonetes y tortas de corazones

Esta semana hubo cumpleaños en Casa Rosada. El presidente Javier Milei celebró sus 54 años el martes con una jornada que combinó trabajo y fiesta.

Por la mañana su hermana Karina, con experiencia en organización de eventos, dispuso que la Fanfarria Militar Alto Perú le tocara el feliz cumpleaños al mandatario, quien se mostró visiblemente emocionado. Luego, el Presidente encabezó una reunión de gabinete para después dar comienzo a los festejos, que se iniciaron en el Salón Norte con ágape para 40 invitados. Ese día muchos ministros ingresaron con bolsas de regalos para el cumpleañero. "En su mayoría libros", aseguró un funcionario con despacho en Balcarce 50. El menú para la ocasión fue servido al mediodía: sanguchitos de jamón y queso, empanadas, torrta y brindis con chamagne.

Entre los invitados, además de todo el Gabinete, se vio al embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein, al cineasta Santiago Oría y al titular de la agencia de inversiones, Diego Sucalesca. Brillo por su ausencia la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se encontraba en Neuquén. También salió a saludar al balcón de la Casa Rosada, pero no fue muy bien recibido por los estudiantes universitarios que realizaban clases públicas en la Plaza de Mayo.

El celebración contó además con la presencia Amalia "Yuyito" Gonzalez, la novia del Jefe de Estado. Para no ser menos que su cuñada, la conductora también organizó un festejo, pero en la Quinta de Olivos: una "meriencena" familiar a la que asistieron sus hijos. "Me sentí como la película Diario de un Princesa", confesó al día siguiente la hija de la exvedete. La relación entre ambos marcha sobre rieles, y de hecho Milei se comprometió a ir a tocar en vivo al programa de Yuito en los próximos días.

La pareja del Presidente le regaló, además de la fiesta, una torta con corazones. "Austero pero comprensible: no hay plata", explicó entre risas un funcionario de diálogo directo con Milei.

Presencia variada en distinción a la FURP

La Fundación Universitaria del Río de La Plata (FURP) recibió el lunes pasado, en el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi”.

El evento fue encabezado por el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Pagán, quien entregó el premio junto al diputado Damián Arabia, autor del proyecto que propuso a la FURP como merecedora de este reconocimiento. Por parte de la Fundación, recibió el galardón su actual presidente, Francisco Quintana. Además, estuvo presente el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Fueron coautores del proyecto Martín Arjol, Mariano Campero, Maximiliano Ferraro, Alejandro Finocchiaro, Pablo Juliano, Hernán Lombardi, Francisco Monti, Sabrina Selva y Fabio Quetglas.

En el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, se dieron cita políticos y referentes del tercer sector que, de alguna forma, estuvieron o están vinculados a la FURP. Entre ellos: Augusto Ardiles (director del Banco de Inversiones y Comercio Exterior), Alberto Biglieri (prosecretario General del Colegio Público de Abogados CABA), Lorena Clienti (consejera en el Consejo de la Magistratura de la CABA), Nicolás Emma (diputado nacional LLA), Juan José Esper (diputado provincial), Maximiliano Ferraro (diputado nacional CC ARI), Fernando Iglesias (diputado nacional PRO), Baltasar Lara Gros (intendente de Orán, Salta), Cristian Larsen (presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales), Hernán Lombardi (diputado nacional PRO), Cristian Ritondo (jefe del bloque del PRO en Diputados), entre otros. Además, fueron parte de la ceremonia los 71 jóvenes participantes del Programa País Federal, que es una de las propuestas más representativas de la Fundación.

Una tropa variopinta, acorde al espíritu de la FURP, aunque con mayoría del PRO. Justamente, el acto se realizó momentos después de conocerse las declaraciones de Mauricio Macri en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde "defendió" a Javier Milei señalando que la sociedad votó a "alguien que tenía una psicología especial", y cuesionó con dureza al presidente del PRO cordobés, el diputado nacional Oscar Agost Carreño, quien escuchó estoico las críticas desde la platea. Las intervenciones de Macri fueron parte de los corrillos que sucedieron luego, en un ágape en un salón de la planta baja, entre sandwiches, bocados dulces y salados, café y jugos.

La "Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi”, constituye el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados de la Nación a aquellas personas físicas y/o jurídicas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por aportes que, en general, realcen los valores democráticos y republicanos.

En palabras del presidente de la FURP, Francisco Quintana, “recibir la Mención de Honor que lleva el nombre de quien sentó las bases de la Constitución de nuestro país, es sumamente simbólico”. Y agregó: “En una sociedad donde el de al lado suele verse más como adversario que como aliado, acá está y estará la FURP para tender puentes, para construir, para convertir al otro en alguien de quien puedo aprender y con quien puedo contar, valorando las diferencias y realzando las coincidencias”.

La FURP es una institución privada sin fines de lucro fundada en 1970 por jóvenes profesionales con el objetivo de contribuir a la formación de líderes. Desde sus inicios, ha becado a casi 3000 jóvenes de todo el país, incluyendo figuras destacadas en diversos ámbitos. Entre sus programas educativos más reconocidos se encuentra el “Programa USA”, donde los becarios que fueron seleccionados para participar del “Seminario País Federal” reciben una introducción a la realidad política, económica, social y cultural de los Estados Unidos a través de un viaje al país norteamericano.

El dedo que señala

Pero no todo fueron ágapes en el Congreso, también avanza la negociación por el Presupuesto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Avanza es un decir, ya que en rigor la oposición pide por la presencia de Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y el Gobierno envía a Patricia Bullrich o Daniel Scioli, quienes poco aportan al debate de números o partidas, y se limitan a comentar en qué anda la gestión de sus carteras.

Mientras se aguarda que se confirmen los oradores de esta semana, y cuando toda la atención está puesta en el inicio de la discusión en comisiones de la privatización de Aerolíneas Argentinas, el paso de Scioli para defender el Presupuesto dejó perlas, como un cruce que tuvo con el diputado de la izquierda Christian Castillo. El legislador revolucionario recordó una sesión en el 2025 de la Legislatura bonaerense cuando él era diputado provincial y Scioli ejercía como gobernador del Frente para la Victoria. "No le voy a decir en qué te convertiste Daniel. No lo votamos en el 2015 y ahora está con Macri o a la derecha de él".

A partir de allí, concatenó una serie de preguntas y críticas hacia la gestión del secretario en las tres áreas que comanda (Turismo, Ambiente y Deportes) y cerró: "Usted tiene la virtud de que puede ser ministro de cualquier gobierno y de cualquier cartera". Fiel a su estilo, y antes de comenzar con las respuestas, Daniel Scioli contestó: "Muy interesantes, la verdad, todas las preguntas que han planteado". Una devolución elíptica que fue celebrada con risas en el recinto.

Minutos después, pasadas las cinco horas de reunión y molesto por la extensión de la intervención de la también diputada de izquierda Vanina Biasi y sus interrupciones, José Luis Espert quiso levantar la sesión cuando aún restaban otros diputados por preguntarle a Daniel Scioli.

Eso llevó a un rumor generalizado en la sala que subió de temperatura cuando Carlos Castagneto, diputado del peronismo y exarquero al igual que el Presidente, se sintió "señalado" por Espert y fue a buscarlo cara a cara, pese a que compañeros de bloque y asesores quisieron detenerlo.

Castagneto, protestaba contra el titular de la comisión sin micrófono y le pedía que no lo señalara. Espert respondió rápidamente: "¿Qué vas a hacer si te señalo?". "Cada vez que hablo me señalás. Tratáme bien. A mí no me señala nadie", enfatizó Castagneto. Acto seguido, se acercó a Espert, quien advirtió: "No me toques, no me toques", dijo, ya menos envalentonado que unos segundos antes, acaso temeroso, y agregó: "Son unos maleducados". Finalmente, Castagneto remarcó: "No podés cortar una reunión por que se te plazca".

Gremios, "gordos" y la relación con Milei

Entre medialunas, cafés, variedades de tes, jugos y otras delicias se desarrolló en el coqueto hotel Savoy la presentación del libro “El derecho a elegir tu sindicato”, de Marcelo Peretta, secretario General del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos.

Al desayuno asistieron el senador riojano de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, el exsenador y expresidente Ramón Puerta, el exdiputado Alberto Asseff: el encuestador y analista político Federico González, las exfuncionarias laborales Elena Otaola y Silvia Squire y los dirigentes gremiales Oscar Silva (Vendedores Ambulantes) y Facundo Lancioni (Educadores Argentinos de CABA).

Del panel participaron el diputado nacional Miguel Angel Pichetto, quien realizó el prólogo del libro y destacó que “Marcelo viene a poner es discusión un modelo laboral que hoy está en crisis”; Facundo Nejamkis, director de la consultora Opina Argentina, que realizó un hizo un detallado análisis de la obra, en tanto que el periodista especializado en temas gremiales Alejandro Di Biasi ofició de moderador.

pichetto libro.jpeg Miguel Pichetto y el autor del libro, Marcelo Peretta, secretario General del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos.

Peretta cerró el acto señalando que “no solo quise hacer un análisis de la situación, sino presentar las salidas para que en la Argentina se termine el empleo no registrado y de mala calidad”. Remarcó: “Debemos discutir una legislación laboral que se quedó en el tiempo” y subrayó que “las modificaciones deben hacerse defendiendo al trabajador y sin eliminar a los sindicatos”.

Obviamente apuntó contra “los Gordos de la CGT” disparando los aplausos de los presentes, en tanto que Pichetto aprovechó para defender a la clase política y tirarle algún dardo a pesar de la presencia de Pagotto, quien el final de las exposiciones no perdió la oportunidad de apuntar: “Recibo criticas de la oposición, pero también de los propios”.

Por su parte, Silva del sindicato de Vendedores Ambulantes, salió a respaldar la gestión de Javier Milei e invitó a Peretta a trabajar en conjunto, lo que no descartó, aunque el Presidente parece que prefiere olvidar algunas relaciones. En la previa a la presentación, en una gran pantalla se sucedían imágenes del libro y hasta una entrevista televisiva de Milei, donde confesaba que se decidió a participar en la política por consejo de Peretta, quien lo recibió en su casa con toda su familia.

Diálogos con Conan:

- Que conste que le advertí, Padre: ese Thor no me llega ni a los talones.

- Dejala a Kari, Conan. Se entretiene con ese perro.

- Pero no está bien educado, no se puede poner a ladrar en un evento durante los discursos.

- Conan, yo a vos no te llevaba a eventos. Quizá la culpa no es del chancho.

- ¿Qué cancho, Padre? ¿o se refiere al Chacho?

- No me hables del Chacho, Conan. La cuasimoneda riojana me está saliendo cara.

- Está 1 a 1 con el peso, Padre. Es como en los noventa. Y además se expande en todo el país. Ya la aceptan en los supermercados de Córdoba. Una cuasimoneda federal, de caudillos, un grito de corazón.

- Me cae mal Don Ricardo, Conan. Ya lo sabés. Nunca fui tan hincha de un candidato en una interna partidaria como ahora de Cristina.

- Es la Jefa, Padre. Que no es lo mismo que El Jefe. Yo me acuerdo cómo se reían cuando asumió.

- No, Conan. El Jefe es único, más allá de que le pifie con Thor. Yo necesito que gane Cristina. No es que me caiga simpática. ¿Entendés?

- Ya lo hablamos, Padre. Usted alimenta a la Jefa y vio que este país es como una rueda. Ya la vi la película.

- Vos no mirabas películas, Conan.

- Es un decir, Padre. No es literal. Literales fueron los ladridos del perro pulgoso ese.

- Claro, es metafórico. Como el "Ladran, Sancho".

- Exacto, Padre. Señal que cabalgamos.