Charlas de quincho: Semana noventosa, la Bruja con inversores y ¿un Mini para Milei?

Semana "noventosa" con apellidos repetidos

La que pasó fue una semana confusa en Casa Rosada. El riojano Jorge Yoma y el exgobernador bonaerense Carlos Ruckauf merodearon los pasillos de Balcarce 50, en cuy

os despachos habitan dos funcionarios de apellido Menem. Mientras tanto, por la Quinta de Olivos se paseó Yuyito González.

Más de uno mencionó que se trataba de una suerte de dejavú y revisó el calendario chequeando que 2024 fuera el año en curso y no estar en los noventa. Por si esto fuera poco, el flashback se completó en el salón Canciller del Hotel Presidente, donde fue lanzada la agrupación La Carlos Menem, que busca sumar territorialidad al armado de La Libertad Avanza.

la carlos menem.jpg Un flashback a los noventa en la presentación de La Carlos Menem.

Si bien en el partido aseguraron que la idea es sumar jóvenes a la política, paradójicamente el único joven que subió al escenario para dar un discurso fue Fidel Kohan, nieto de Alberto Kohan, exsecretario general de la Presidencia durante el menemato. Demasiados apellidos que se repiten para un Gobierno que llegó para sepultar a la "casta".

Además de la hija del exmandatario Zulemita Menem -única portadora del apellido ese día- no hubo grandes figuras en el evento, aunque sí mediáticas: dijo presente Alfa de Gran Hermano, quien ya manifestó su admiración por Javier Milei en otras oportunidades. También fue de la partida la exfuncionaria de Capital Humano Leila Gianni, quien luego de su renuncia pasó a trabajar junto a Sebastián Pareja en el rearmado en La Matanza.

Inversionistas, entre Verón y Reidel

La Sala Argentina, en el subsuelo del ex Centro Cultural Kirchner, ahora rebautizado Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento, fue escenario hace pocos días de la mayor concentración de emprendedores de la historia nacional. Al menos así lo aseguraba uno de los asistentes al Foro Argentino de Inversiones que organizó la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP).

Lo cierto es que las 534 butacas disponibles estaban ocupadas. Y en los pasillos hacían corrillos otro centenar de asistentes que no habían podido encontrar ubicación en la sala. Igual no la pasaban tan mal. Podían seguir las exposiciones a través de pantallas LED estratégicamente ubicadas frente a los puestos donde había servicio continuado de café, facturas y sandwiches.

El encargado de llevar el mensaje de la Casa Rosada fue Demian Reidel, titular del Consejo de Asesores del Presidente de la Nación. Supuestamente el eje de su exposición sería “La Inteligencia Artificial en la agenda estratégica nacional”. Sin embargo, casi no mencionó el tema, argumentando que sufría un fuerte estado gripal y casi no tenía energía ni voz.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Arcap_/status/1851975081364160712&partner=&hide_thread=false 1- El Foro Argentino de Inversiones 2024 nos deja la certeza de que Argentina está lista para liderar el futuro de las inversiones. Más de 1000 participantes se reunieron en Buenos Aires para conectar, compartir visiones y explorar oportunidades. pic.twitter.com/TKnIgb1z2m — ARCAP (@Arcap_) October 31, 2024

Igual, en esos cinco minutos sobre el estrado se las ingenió para repetir varias veces las palabras carajo, mierda, y algunas más por el estilo. También insistió un par de ocasiones con pedir al auditorio “que nos apoyen” para que la experiencia libertaria llegue a buen puerto y se aleje la incertidumbre de un posible regreso de la actual oposición al Gobierno.

Si bien la mayoría de los presentes no ocultaba sus preferencias por la gestión del presidente Milei, tampoco deliraron aplaudiendo al encargado de bajar la línea. Más bien, la presentación y despedida de Reidel estuvo rodeada de aplausos de compromiso.

En rigor, el interés de los asistentes no conciliaba precisamente con la épica libertaria: estaba más enfocado en profundizar el análisis sobre las oportunidades de inversión que se puedan generar en el país en esta etapa de romance con los fondos de inversión. En esa línea, el que más puntos logró sumar un par de horas más tarde en el “aplausómetro” fue Juan Sebastián Verón, exfutbolista y actual presidente de Estudiantes de La Plata. Invitado a participar de un panel sobre “Inversiones no tradicionales exportables”, Verón dejó una frase contundente: “Los deportistas llegamos a donde los políticos no pueden llegar”, dijo la Brujita y cosechó muchos aplausos.

Igual, hay que admitir que llevaba bastante ventaja. Apenas se sentó en su sillón, la moderadora Julia Bearzi, de la organización Endeavor, confesó que había nacido en La Plata y que era ferviente hincha de Estudiantes. Ahí nomás estallaron aplausos de al menos un tercio de los presentes y Verón se puso 1-0 contra la filípica de Reidel. Bearzi invitó a levantar la mano a los hinchas de Estudiantes. Sin esperar el escrutinio, Verón bromeó: “Acá somos el 80%”.

Luego planteó un concepto que, según su punto de vista, exige analizar el negocio del deporte desde otra mirada. “El deporte cambió. Hoy la gente no es solamente hincha de su club; es hincha del deportista y se interesa por su vida privada fuera de las competencias”, explicó.

La idea fue compartida por el extenista y emprendedor Mariano Zavaleta, quien forma parte de una plataforma que permite que los tenistas y golfistas financien sus carreras mediante la “tokenización” de sus futuros premios. “La generación Z lidera el cambio. Tienen un vínculo con sus ídolos que exige más interacción y más intimidad”, sostuvo.

Ese panel se completó con el productor musical Federico Lauría, quien fue uno de los responsables de generar la nueva corriente de músicos latinos con fuerte presencia argentina como Bizarrap y Nicki Nicole. Y también se ocupa de acercar inversores al nuevo fenómeno local de la Fórmula 1, Franco Colapinto. “Decíme cómo se puede ser más popular que todos estos pibes. No hay político que les dure un round”, comentó durante el intervalo un emprendedor que iba por la cuarta medialuna y el segundo café de la tarde.

Vinos y un nuevo bloque

Otro quincho un día antes también contó con la presencia del extenista Mariano Zavaleta. Y, casualmente, entre los deportistas había otro exjugador de Estudiantes, aunque no fue Verón, sino Rolando "El Flaco" Schiavi, más recordado tal vez por su paso por Boca Juniors. El quincho en cuestión tuvo un alto componente etílico, ya que se trató de una feria de vinos de alta gama, la Ligier Experience.

Alan Dayan, uno de los dueños de Ligier y propetario de una de las cavas más imponentes de la Argentina con etiquetras de los últimos 50 años, fue el encargado de seleccionar los mejores vinos de 25 bodegas de Argentina: una gran colección de cosechas actuales, vinos guardados, y algunos botellones inéditos para degustar sin límite de copas. Los participantes iban copa en mano degustando en los distintos stands desplegados en el restaurante Bagatelle, en el Hipódromo de Palermo. Pese a tratarse de un evento privado, el local no perdió el espíritu que lo caracteriza: la elegancia y cierta predisposición a la conquista por parte de los presentes, que giraban entre vinos a la caza de compañía para terminar la noche. Los mozos, que suelen ser animadores del lugar, esta vez circulaban con sandwiches agridulces, pastas en cazuelas, en un catering hecho por Dante Liporace, chef ejecutivo de BAGA.

Lejos de esas posturas charlaban dos legisladores porteños, Eugenio Casielles y Yamil Santoro, que merodean el espacio libertario, aunque no responden directamente a los lineamientos de La Libertad Avanza. Santoro, que en la semana propuso declarar como "servicios esenciales" en CABA a colectivos y subtes para que no puedan hacer paros en la Ciudad, mencionaba su intención de crear un nuevo bloque, bajo su presidencia, en la Legislatura porteña. Perteneciente a Republicanos Unidos, mismo espacio que Roberto García Moritán, eyectado del gabinete de Jorge Macri tras el affaire Pampita, Santoro espera captar a "liberales puros", y se entusiasma con sumar en el nuevo bloque a Ramiro Marra, desplazado de la bancada porteña de LLA que comanda Pilar Ramírez, portadora del sello por designio de Karina Milei.

Son negociaciones que se aceleran en el Perú 160, locación del palacio legislativo de la Ciudad.

Festejo britanicos: gin tonic, optimismo y la fascinación por Tesla

Quinchos automotrices que se multiplican en el final del año. Honda presentó una moto en Córdoba, la marca china Jetour quiere acelerar su expansión en el país y realizó una presentación en Costanera Norte, Mustang cumplió años en el país y Ford lo celebró en el Autódromo, y Mini también festejó su aniversario con un coqueto ágape en el jardín de la Residencia Británica en Buenos Aires.

El cocktail fue bien british: té, gin-tonic, el whisky fueron la forma de hidratarse en un paisaje en el que la marca, que se relanzó hace dos décadas de la mano de BMW, llevó Mini clásicos, y de paso develó las últimas generaciones de sus modelos MINI Cooper 3 puertas, MINI Cooper 5 puertas y MINI Countryman.

mini.jpg Mini y una jornada british con modelos de todos los tiempos.

Luego del discurso de la embajadora Kirsty Heays, que dio la bienvenida a la Residencia y resaltó el British Heritage de MINI y el presente de la planta que BMW Group posee en Oxford, Ivana Dip, CEO & Managing Director de BMW Group Argentina, destacó durante la jornada que “el lanzamiento de la nueva familia de productos señala una renovación total para MINI en Argentina, con una importante gama de modelos y versiones que vuelve a ampliar la oferta en el 20° aniversario de la marca en el país. Sin dudas se trata de productos muy esperados por todos aquellos que valoran el estilo de vida diferente que propone MINI”. El chascarrillo de la tarde lo jugó la embajadora Heays, quien recordó eu Mick Jagger manejaba un Mini. "Tal vez, a Milei que le gusta tanto Jagger, podría también manejar un Mini", dijo Heays, casi como si leyera Charlas de Quincho, ya que esa admiración fue objeto de los corrillos comentados la semana pasada.

mini 2.jpg Escenario propicio para la importación de autos de alta gama se expresó en el cóctel en la residencia británica.

Fue invitado especialmente para la ocasión, Arturo Orenday, director de MINI para la región de Latinoamérica, hecho que refleja el optimismo del grupo BMW en el mercado local. Mayor flexibilidad para importar vehículos, la llegada de dólares frescos por el blanqueo, un dólar que se mantiene quieto son un escenario propicio para las marcas importadas de alta gama. Y, en como BMW es alemana, también estuvo presente Peter Neven, agregado comercial de la Embajada de Alemania en Argentina.

En el sector automotor descorchan porque observan que lo peor de la caída ya es historia, y eso se comprueba con los tres meses consecutivos de suba de patentamientos. Si bien el 2024 terminará peor que el 2023, hay optimismo para el año próximo. No obstante, genera preocupación el proyecto en el que trabaja Federico Sturzenegger para permitir la importación de vehículos a particulares. Se preguntan en las marcas por algunos requisitos que se exigen, como emisiones, equipamiento obligatorio, garantías oficiales, acceso a repuestos originanles, etc.

"Se creen que es lo mismo traerte un iPhone que un auto, te quiero ver si chocás y tenés que traer de afuera 50 piezas de respuestos", decía un CEO de una automotriz. También se refería a la fascinación de Milei con Elon Musk: "Si tanto confía en Argentina, que Tesla venga, ponga una oficina, talleres, concesionarios, toda la estructura que tenemos nosotros".

Diálogos con Conan: Rebelión en la granja

- Padre, ¿Kamala o Donald?

- Donald, Conan. Es el faro de la libertad. Ya lo sabés.

- ¿Está asustado, Padre? Kamala no le va a largar un dólar si llega a ganar.

- ¿Qué decís, Conan? Argentina será el país donde los dólares llegarán a raudales. No será una lluvia de inversiones. Será una tormenta, Conan. Y Estados Unidos no va a tener otra que apoyarnos.

- Pero con Donald es más fácil. Admítalo, Padre.

- Conan, puede venir el Pato Donald que es lo mismo. El destino de Argentina es de grandeza.

- Ojo con los patos, Padre. Mire que ahora Mauricio está preocupado por el reino animal. Se manifestó en contra de la matanza de patos.

- Es para pegarmí a mí, Conan. Por el verso del medio ambiente. Y no eran patos, eran pingüinos.

- Qué paradoja, Padre. Mauricio en defensa de los pingüinos. Para mí que es una señal de que va a apoyar a Cristina. Un mensaje críptico.

- Está peleado con los pingüinos y con pato, Conan. Es todo una impostura lo de Mauricio. No le importa ningún bicho de Dios.

- Igual, Padre. Tome nota. No vaya a ser cosa que tenga una rebelión en la granja.

- Ah, estás fino. Por lo de Orwell, que Manuelito salió a aclarar en conferencia. Pero hablaba de 1984, por el zurdo ese que eligió de sparring en la conferencia de prensa.

- Lo agarró al vuelo, Padre. Como el Pato Fillol, su ídolo. Tengo miego que se convierta en el cerdo de Rebelión en la granja, que llega en nombre de la Libertad y haga todo lo contrario.

- Tranquilo, Conan. Los cerdos los vamos a vender a China, Pato seguirá persiguiendo aviones con talco, y a los pingüinos me los...

- ¡Padre, basta! Sabe que no me gusta cuando se pone grosero.