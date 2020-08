Correo de Macri: cinco oferentes se presentaron al filo del plazo 

Ahora, la magistrada tiene un mes para establecer la valuación real de mercado de las acciones. Luego de eso, la oferta de los interesados, incluido el deudor, tendrá que obtener la conformidad de los acreedores dentro de los veinte días posteriores “a la fijación judicial del valor” de las cuotas o el paquete accionario. Cinco días antes de finalizada esta etapa la Justicia llama a una audiencia informativa y a partir de allí no podrá modificarse la propuesta de acuerdo a los acreedores.

De obtener un acuerdo preventivo, se evitará la quiebra y la firma quedará en manos de alguno de los cinco oferentes que se presentaron. En caso de no conseguir la conformidad de los acreedores “el juez declarará la quiebra sin más trámite”.

El salvataje que se cerró este viernes fue fuertemente resistido por el Correo, que apeló el procedimiento y logró que la Cámara lo demorara durante una década. Finalmente, y tras la insistencia de la fiscal del caso Gabriela Boquín, la Corte Suprema despejó el camino para el “cramdown”.

Contra todas las expectativas, finalmente se presentaron postulantes para quedarse con una empresa que ya no tiene activos y con fuertes sospechas de maniobras de vaciamiento durante el concurso para incrementar el pasivo. Correo tenía la concesión del servicio postal y acumuló una deuda millonaria con el Estado por cánones atrasados. Dicha deuda es la que la fiscal Boquín denunció en 2016 que el Estado buscó condonarle a la firma del entonces presidente Mauricio Macri, con un acuerdo que prorrateaba a con un ínfimo interés el pago de la deuda durante 17 años e implicaban una quita del 98,82%. Solo iban a pagar menos del 2% de lo que debían.

En paralelo, la causa penal que se abrió en Comodoro Py por aquel intento de la gestión Cambiemos de condonar la deuda, sigue dormida. Si bien el Código establece diez días hábiles para definir la situación procesal de un imputado después de indagarlo, ya pasó un año y el juez Ariel Lijo aún no determinó si procesa o absuelve a los ex funcionarios de Mauricio Macri, que llevaron adelante el acuerdo que Boquín denunció como “abusivo” para las arcas estatales. El ex Ministro de Comunicaciones, Oscar aguad y el ex secretario Juan Carlos Mocoroa están entre los imputados que ya fueron indagados y lograron demorar con diversos recursos sus eventuales procesamientos.