El Gobierno crea el Consejo Federal de Delitos Económicos para coordinar la lucha contra el crimen financiero

La iniciativa del Ministerio de Seguridad Nacional busca articular a las fuerzas federales, las policías provinciales y la Ciudad de Buenos Aires para mejorar la prevención, investigación y detección de lavado de activos y otros delitos económicos complejos.

El Gobierno nacional dispuso la creación del Consejo Federal de Delitos Económicos , un ámbito de coordinación entre fuerzas federales y jurisdicciones provinciales para fortalecer la investigación y prevención de la criminalidad económica en todo el país. La medida fue formalizada mediante la Resolución 230/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional , publicada este viernes en el Boletín Oficial .

El nuevo organismo funcionará dentro de la Subsecretaría de Investigación Criminal , dependiente de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad Nacional , y tendrá como misión coordinar acciones interjurisdiccionales para detectar y prevenir delitos económicos .

Según la resolución, el consejo se proyecta como un espacio común de trabajo entre las fuerzas policiales y de seguridad federales, las policías provinciales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires , con el objetivo de mejorar el intercambio de información y la planificación de políticas de seguridad vinculadas a este tipo de delitos.

La decisión se apoya en las competencias del Ministerio de Seguridad Nacional en materia de conducción del sistema de seguridad interior, establecidas en la Ley de Ministerios y en la Ley de Seguridad Interior , que le asignan la dirección del esfuerzo nacional de policía y la coordinación de las fuerzas de seguridad.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial de la fecha.

En los considerandos de la norma se señala que la investigación del aspecto económico del delito se volvió una pieza central en los casos de criminalidad compleja , especialmente en fenómenos como el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, el soborno transnacional o la evasión fiscal.

El texto también advierte que la internacionalización de las operaciones financieras dificulta el rastreo y control de los flujos ilícitos, por lo que resulta necesario fortalecer la cooperación entre organismos y jurisdicciones.

En ese marco, el Consejo Federal de Delitos Económicos tendrá entre sus funciones asistir en la detección y prevención de los delitos económicos, recolectar y sistematizar información proveniente de distintas jurisdicciones y elaborar indicadores e informes periódicos que sirvan como insumo para las políticas de seguridad.

Alejandra Monteoliva La iniciativa surgió del Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva.

Además, el organismo elaborará un mapa de situación de la criminalidad económica a nivel nacional, regional y provincial, con el fin de proponer medidas de prevención y mejorar los mecanismos de alerta temprana frente a estos delitos.

El consejo también podrá conformar grupos de trabajo para analizar casos o tendencias delictivas, así como evaluar las investigaciones realizadas por las fuerzas policiales y de seguridad para identificar oportunidades de mejora en los procedimientos.

El funcionamiento del nuevo organismo

La coordinación funcional del nuevo organismo quedará a cargo de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, dependiente de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, que brindará apoyo técnico y administrativo, convocará las reuniones y coordinará las mesas de trabajo.

El consejo estará integrado por un representante titular y un suplente del área de delitos económicos de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires que adhieran a la iniciativa, además de delegados de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos y de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional.

La resolución invita formalmente a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al esquema mediante la firma de un acta de adhesión. Los representantes participarán del consejo sin alterar sus funciones habituales y sin generar gastos adicionales para el Estado.

De acuerdo con la normativa, el organismo deberá reunirse al menos una vez por año, aunque mantendrá un contacto permanente con las jurisdicciones adheridas para actualizar el diagnóstico sobre la criminalidad económica y coordinar medidas de prevención.

La medida, según aclara la resolución, no implica erogación presupuestaria para el Estado nacional y comenzó a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.