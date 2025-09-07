Cristian Ritondo cruzó a la Provincia por fallas en el padrón electoral







El diputado del PRO y armador del acuerdo con LLA dijo que "no quieren que vayas a votar porque tienen miedo de perder".

Cristian Ritondo pidió "condiciones" para que los bonaerenses puedan ir a votar. AmCham

"De los creadores de 'se cortó la luz justo cuando se cerraban las listas' llega 'se cayó la página para consultar el padrón en el día de la elección'", afirmó Ritondo en la red social X, tras votar en una escuela de Tigre. "Las casualidades NO EXISTEN", agregó el actual diputado nacional.

"No quieren que vayas a votar porque tienen miedo de perder. Exigimos a Axel Kicillof que brinde las condiciones para que los bonaerenses puedan ir a ejercer su derecho al voto", remarcó.

En respuesta, Sebastián Galmarini retrucó los dichos de Ritondo y le pidió no generar "incertidumbre" entre los votantes. "No quieras sembrar incertidumbre, Cristian Ritondo Nadie te pide tanto", replicó el director del Banco Provincia y referente del Frente Renovador en la misma red social.

"Es el mismo sistema y web que en todas las elecciones previas. En este mismo instante funciona perfecto. Las elecciones se están desarrollando con total normalidad. Algunas ausencias de autoridades de mesas, y en principio, una mayor participación que en otras elecciones provinciales de este año. El sistema electoral de PBA es íntegro, eficiente, transparente y trazable", subrayó Galmarini, que será candadito a diputado nacional en octubre. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sebasgalmarini/status/1964726959797072020?s=48&t=KU8r8tTtqlRUt1ucb18z4A&partner=&hide_thread=false No quieras sembrar incertidumbre, @cristianritondo

