Cristina confirmó reunión con Alberto y dejó mal parada a Cerruti

Al confirmar el encuentro, Cristina dejó desacreditada a Cerruti quien en su contacto con periodistas de este jueves había afirmado en relación el encuentro en Olivos: "No me consta que haya existido ayer una reunión entre el Presidente y la vice. En todo caso, pueden reunirse cuando quieran y tener charlas confidenciales y si hay algo que informar me lo harán saber y yo se los haré saber a ustedes".

El comunicado del Senado se refirió de esa manera a una nota publicada por un portal de noticias en la que da cuenta de una reunión este miércoles entre el Presidente y la vicepresidenta en Olivos y señala que allí se habría acordado la medida sobre las compras con tarjetas en dólares en el exterior para robustecer el frente fiscal. "Fake news total" dice la publicación del Senado en referencia a la nota publicada esta mañana.

El Presidente, la vicepresidenta y el titular de la Cámara baja vienen manteniendo diálogos y encuentros en las últimas semanas sobre la marcha de la gestión del Gobierno y la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía. En tanto, con la publicación en la edición de ayer del Boletín Oficial de la Resolución General 5232/2022 de la AFIP, se puso en vigencia una suba del 35% al 45% en la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para operaciones con tarjetas destinadas al consumo en dólares en viajes y gastos en el exterior.

La medida, según indican los considerandos de la nota, busca "robustecer el frente fiscal a partir de la manifestación de capacidad contributiva de distintos sectores económicos", y excluye a las compras de moneda extranjera para atesoramiento, que continuará con una alícuota del 35%.

Puntualmente, quedan comprendidas en la nueva alícuota todas las operaciones de pago con tarjeta en dólares, incluidas las relacionadas con las extracciones o adelantos en efectivo efectuadas en el exterior.

En las últimas dos semanas el mandatario ya suma otras dos reuniones con su vice: la primera data del lunes siguiente a la designación de Silvina Batakis, mientras que 48 horas después hubo un encuentro que incluyó también al tigrense. Sólo el primero de los encuentros, con fecha del 4 de julio, contó con la confirmación oficial de la portavoz presidencial, aunque no hubo precisiones en torno a los temas. El intento de tregua entre el Presidente y su vice viene cargado de hermetismo.