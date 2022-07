Cristina Kirchner pidió "encontrar la solución al problema de las corridas cambiarias"

CFK sobre las corridas bancarias

“Más de 74 corridas bancarias tenemos desde el 71. Yo tuve once en mis dos mandatos. La más persistente entre las paso de 2011 y la general”, rememoró la vicepresidenta mientras hacía su exposición sobre la coyuntura económica durante el acto en la localidad bonaerense.

“El problema de la escasez de dólares es mucho más grave y es inconsistente vincular el déficit fiscal en pesos con la escasez y restricción externa que tiene la Argentina. Es hora de sentarnos a discutir esto en serio”, puntualizó al tiempo que propuso: "Tenemos que encontrar un instrumento que vuelva a colocar una unidad de cuenta, una moneda de reserva y una moneda de transacción".

CFK y el Manual de conducción política de Perón

La vicepresidenta hizo mención al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, por un "manual de conducción política" que le obsequió a Néstor Kirchner. Al leerlo frente a referentes del Frente de Todos, puso especial atención en la frase de Perón que narraba: "Yo no persuadía a la gente con palabras porque las palabras poco persuaden. Yo persuadí a la gente con hechos".

CRISTINA KIRCHNER Cristina Fernández de Kirchner estuvo en Ensenada NA

CFK sobre el uso de la lapicera

En un guiño a la recomendación que le dio hace un mes y medio al presidente Alberto Fernández en un acto de YPF, la mandataria contó que Perón "cazó la lapicera y no la largó más" para firmar derechos para las mayorías populares.

“Entró a firmar en esa Secretaría (del trabajo), el estatuto del peón rural, derechos que los peones no tenían. Se ganó el odio”, indicó y añadió: “Se la pasó firmando, firmando y firmando. Tanto firmó el hombre que comenzó a haber preocupaciones en el partido militar con este hombre”.

“Por qué fue tan atacado Perón porque usaba la lapicera en función del Pueblo. Por eso, lo metieron preso”, afirmó.

CFK sobre el odio al Peronismo

“Tenemos que superar en el país ese odio irracional del que sigue siendo objeto el peronismo”, instó Fernández de Kirchner luego de recordar que contra el cuerpo de Evita Perón hubo un nivel de violencia "casi metafísico”.

“Somos un movimiento popular y nacional con una inmensa alegría de vivir y celebrar la vida también”, enfatizó. Ese sentimiento, consideró la mandataria, "destruye los salarios, que destruye la vida de las personas, las esperanzas y las ilusiones”.

CFK sobre la reunión con Melconian

La vicepresidenta reveló que en la reunión que tuvo con el economista Carlos Melconian hubo un punto en común: "Tuvimos una coincidencia sobre la economía bimonetaria".

Sin embargo, marcó que “está claro" la forma de pensar de ambos no es coincidente, y destacó que el encuentro fue "muy bueno".

CFK sobre el bimonetarismo

En esa misma línea discursiva, llamó a realizar "un gran acuerdo respecto a determinadas normas" porque "la situación es muy grave".

"No soy una apologista del déficit fiscal, pero esa no es la causa de todos los problemas. Tenemos que encontrar la solución al problema de las corridas cambiarias, que se producen por la escasez de dólares", apuntó.

CFK sobre los planes sociales

Fernández de Kirchner volvió a hacer alusión a su propuesta para que el Estado nacional sea el controlante de la entrega de los planes sociales al señalar en un tono crítico: “Cuando me referí a las políticas sociales hablé de tres fenómenos: no debíamos tercerizar la política, debíamos acabar con las altas y bajas, que no las decidiera cualquier dirigente barrial, sino no el Estado, y que el Estado recuperara el dominio sobre las política estatales”.

“Hay que empezar a discutir un salario universal básico”, volvió a marcar y sostuvo: “Creo que tenemos que empezar a rediseñar esta política y pensar en un ingreso que no dependa del favor de nadie, que esta es la gran ventaja de la asignación por hijo, la independencia”.

Cerca del final de su discurso volvió a hablar de Juan Domingo Perón al recordar que decía que "el proceso capitalista debe ser conducido por el Estado", y consideró que "el mejor homenaje para el fundador del justicialismo "es ver lo que hizo y tratar de arrimar el bochín".

Mario Secco junto a Cristina en Ensenada

El acto comenzó con la exposición del intendente de Ensenada, Mario Secco, quien destacó la industrialización del distrito durante la gestión de Néstor Kirchner y los dos mandatos siguientes de Cristina Fernández.

“Nos llenaron de alegría y esperanza y Ensenada se volvió a industrializar y pasamos a ser la ciudad de la Provincia que más aporta al PBI nacional", celebró al tiempo que reafirmó que lo acontecido en la ciudad fue "con un gobierno nacional y popular, y nunca con uno neoliberal”.

En esa línea, se refirió a la vicepresidenta como una "compañera con tanto coraje". "Les digo a los compañeros: respeto con Cristina. Si hoy gobierna el Peronismo es gracias a Cristina y por eso estamos viviendo esto”, advirtió.