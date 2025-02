Cristina Kirchner arremetió contra Javier Milei por el "dólar planchado" y lanzó: "Te noto algo nervioso"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1889283364810629313&partner=&hide_thread=false Che Milei. Te noto algo nervioso.



El sábado publicaste un GALIMATÍAS ECONÓMICO en La Nación para decir que no vas a devaluar porque este tipo de cambio es producto de una “estabilización exitosa”. Y el lunes dejaste la motosierra y saliste con la cimitarra (ya sabemos que la… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 11, 2025

"Eso que dijiste el lunes en América… “Noto mucha gente enojada que habla de carry trade y no sabe ni sumar”. Y sí, Milei… ¿Cómo no va a haber muchos enojados? No tienen un mango y saben que tres o cuatro vivos (en realidad son unos cuantos más) se la están llevando toda por la diferencia entre el dólar devaluado al 1% mensual y el peso cobrando intereses al 2,4% mensual", acusó la presidenta del PJ quién luego agregó: "¿En serio pensás que alguien te puede creer que no hay carry trade?"

En su columna, el presidente había asegurado que #el tipo de cambio real empieza a caer, igual que un disco rayado, los economistas comienzan a dar alarmas de atraso cambiario sin siquiera considerar el caso de una apreciación del peso". Sobre este punto, la expresidenta disparó: "'Nosotros no estamos motivando una baja del dólar'. ¡Daaaaale! ¿Cómo que no estás interviniendo en el mercado cambiario? Y los dólares que compraste con el “superávit” por el ajuste sobre los jubilados, la educación, la salud y las provincias ¿Dónde están? Porque en las reservas ni noticias".

En este punto, Cristina Kirchner aseguró que "todos sabemos que utilizaste una buena parte para que no se te dispare el precio de los dólares financieros. La verdad, no te hacía tan negador. En fin...".

"Creo que tu nerviosismo, en realidad tiene que ver con que todavía no cerraste con el FMI los desembolsos que necesitás para mantener el dólar planchado hasta las elecciones. Eso sí que te tiene preocupado... y mal", afirmó la expresidenta sobre las negociaciones que mantiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por último Cristina Kirchner apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quién acusó de ser el "econochanta del mes" por sus declaraciones en referencia al valor del dólar y sus consecuencias. "Cuando intentó explicar por qué la Argentina está muy cara tanto para los argentinos (que salen a vacacionar al exterior y a comprar de todo a los países limítrofes porque está más barato), como para los extranjeros (que vienen a nuestro país y no pueden creer los precios que ven); dijo que en realidad en Argentina 'El dólar no está atrasado... sino que los precios están adelantados'. ¡De antología!", escribió irónicamente.

"'¡Precios adelantados!'… Esa sí que no la tenía. ¿Será un hallazgo conceptual de la Escuela Austriaca? Con Milei: Argentina cara para todos y todas", concluyó el mensaje.

La justificación de Javier Milei sobre el valor del dólar

En una columna publicada el viernes pasado, el Presidente ratificó su política cambiaria y el actual valor del tipo de cambio, que se sustentaría porque "la Argentina es acreedor neto del mundo", motivo por el cual el país podría vivir con déficit permanente dentro de su restricción presupuestaria intertemporal" y apuntó a los sectores energéticos, mineros y agropecuarios. Ese fue el motivo por el que ratificó que su administración no sólo no devaluará, sino que "ante semejante oleada de dólares, el país debería ir camino a una moneda mucho más apreciada".

CAPUTO GEORGIEVA FMI G20.jpg Semanas claves en las negociaciones entre el FMI y el Gobierno.

"Es más, dada la caída del riesgo país observada desde que LLA ganó las elecciones, en la medida que la tasa de interés internacional caiga debajo de la doméstica, no debería sorprender que el país vaya a una cuenta corriente negativa. ¿Es de temer? Dado el equilibrio fiscal, no", continuó su análisis el mandatario, quien apuntó que cuando "el tipo de cambio real empieza a caer, igual que un disco rayado, los economistas comienzan a dar alarmas de atraso cambiario sin siquiera considerar el caso de una apreciación del peso".

Además, indicó que si la oferta monetaria se contrae por superávit fiscal en simultáneo a la recomposición de la demanda de dinero y el crecimiento de la economía, "el dólar no sólo no tiene combustible monetario para subir, sino todo lo contrario, ya que de hecho están faltando y faltarán pesos conforme pasen los meses". En una columna de su autoría en La Nación, criticó "todas las apuestas devaluatorias de los economistas" y subrayó que "el Gobierno no devaluará para salvarles la ropa a sus clientes a costa del dolor de los argentinos de bien".

Tras esto, el líder libertario cruzó a los economistas que lo criticaron y apuntaron contra un atraso cambiario por tener "una serie de problemas metodológicos graves". En ese sentido, explicó: "Nadie puede determinar el vector de precios de equilibrio general intertemporal de donde se deriva la afirmación de que el tipo de cambio está atrasado, ya que su cálculo implica conocer las preferencias, la tecnología y las dotaciones, tanto de la economía local como de la mundial, y no sólo en el presente, sino también para el futuro".

Luego planteó que "en un intento por corregir esta dificultad, los economistas suelen recurrir a promedios como si existiera un proceso de reversión a la media, lo cual implicaría que los parámetros profundos no cambian en el tiempo" y que "no es trivial el punto de inicio de la serie, donde los adalides del atraso cambiario suelen iniciar la serie desde la salida de la convertibilidad, un período caracterizado por violación de derechos de propiedad que lleva a la depreciación sistemática de la moneda".

"Naturalmente, bajo el actual modelo no hay déficit fiscal, por lo que por ello no es necesario emitir para financiar al tesoro, la inflación es decreciente, la brecha está en mínimos históricos y las reservas han aumentado, por lo que no estamos frente al caso kirchnerista", prosiguió su reflexión el Presidente, quien se diferenció del macrismo porque "la deuda consolidada del Estado Nacional ha caído en más de u$s30.000 millones" y de la dictadura cívico-militar porque "no se emite dinero para financiar al Tesoro y, por ende, no existe la necesidad de esterilizar el dinero que no se ha creado". "Bajo este análisis no hay atraso cambiario", concluyó el Presidente.