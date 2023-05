Cristina Kirchner en Plaza de Mayo: quiénes la acompañaron en el escenario

En la postal del escenario a su alrededor, se podían ver dirigentes políticos y sindicales que nucleaban todo el arco del Frente de Todos : los diputados Hugo Yasky y Cecilia Moureau , el ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus , el senador Oscar Parrilli , la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario , el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés Larroque , el secretario Legal y Técnico de la Nación Carlos Zannini y el ex gobernador bonaerense y canciller Felipe Solá , entre otros.

El escenario también lo completaron funcionarios nacionales, como Gustavo Katopodis (Obras Públicas), Santiago Maggiotti (Hábitat), Diego Giuliano (Transporte), Fernanda Raverta (ANSES) y Lucía Corpacci (senadora nacional, ex gobernadora de Catamarca). También estaba el referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, y la legisladora porteña Victoria Montenegro.

Se destacó también la presencia de intendentes y dirigentes bonaerenses: Martín Insaurralde (jefe de Gabinete), Nicolás Kreplak (ministro de Salud), Sergio Berni (Seguridad), Daniela Vilar (Medio Ambiente), Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes), Pablo Zurro (Pehuajó), Fernando Espinoza (La Matanza), Federico Otermín (presidente de la Cámara de Diputados), Gustavo Menéndez (ex jefe comunal de Merlo), Francisco Durañona (ex intendente de San Antonio de Areco) y Julián Domínguez (ex candidato a gobernador).