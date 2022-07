Estela de Carlotto llamó a Alberto para que hable con Cristina: "Insistí, como nosotras con los nietos"

"Soy argentina. No me puedo quedar callada y viendo lo que pasa", dijo, por lo cual dijo que llamó a Alberto "y escuchó". "Estuvimos hablando estos 46 años de lucha para encontrar a los nietos y hemos viendo gente que no nos agradaba. Y vimos asesinos que podian darnos algo. Cuando esta en juego algo tan importante como nuestra patria, nuestra gente, nuestro futuro, hay que jugársela aunque moleste", agregó.

De esta manera, la titular de Abuelas indicó que "Alberto y Cristina van a estar juntos", y añadió: "Eso es lo que sueño y quiero. Haría el sacrificio más grande para que se solucione hoy".

La referenta de derechos humanos manifestó que el mandatario le respondió que había intentado comunicarse con Cristina pero no lo logró. Ante eso, De Carlotto le dijo: "Insistí. ¿Vos sabes todo lo que hemos hecho nosotras durante 46 años para tener noticias? Insistí".

"Lo llamé como un amigo. Lo quiero. Por eso esta decisión mía. Me salió del corazón. Para él y para ella. Le dije que piense en la gente que votó a él y a Cristina", reveló Estela de Carlotto, dando a entender que fue la pieza clave para que se restablezca el diálogo.

"Cristina es como una hija para mí, como lo fue su marido. Y yo quiero ayudar, por eso llamé al Presidente", señaló la abuela de Plaza de Mayo y también contó lo que le diría a la vicepresidenta si pudiera hablar con ella: "Por favor piense en la patria, en el país, en lo que estamos perdiendo porque hay una interrupción entre dos personas que se eligieron...esto no terminó."