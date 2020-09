Juez archiva la denuncia de Carrió por Operativo Puf (no hubo delito)

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi archivó por inexistencia de delito la denuncia de Elisa Carrió por el Operativo Puf, según la cual existió un plan de ex funcionario kirchneristas para entorpecer la investigación de la causa de los Cuadernos, y rechazó además aceptarla como querellante porque no fue damnificada por una maniobra que no existió.