Cuándo se vota la ley ómnibus en la Cámara de Diputados

Cuándo se votará la ley ómnibus en Diputados

La ley ómnibus todavía no tiene una fecha fijada para su debate en la Cámara de Diputados: tras la aprobación del dictamen de mayoría en comisiones, la intención del oficialismo era comenzar con el trabajo legislativo esta misma semana. Sin embargo, el proyecto se podría tratar recién la próxima semana debido a una falta de consenso en los puntos económicos con la oposición.

Mientras tanto, desde la cúpula ejecutiva se presiona por su aprobación. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, advirtió a las provincias y aseguró que “si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias”.

"Me reuní con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de las Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado", dijo Caputo. Aclaró, sin embargo, que "no es una amenaza", si no sólo la confirmación de que "vamos a cumplir con el mandato que nos ha dado la mayoría de los argentinos para equilibrar las cuentas fiscales".

Ley ómnibus: éste es el dictamen de mayoría que aprobó el oficialismo

El oficialismo de la Cámara de Diputados logró en la madrugada de este miércoles, con el respaldo de bloques opositores dialoguistas, emitir un dictamen favorable al proyecto de ley "Bases", con lo cual esa iniciativa estará habilitada para ser debatida en una sesión maratónica que se iba a realizar este jueves y viernes, pero finalmente se pasó para la semana siguiente.

Entre otros, se mantiene el Artículo 171 que establece en un "TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) la alícuota del derecho de exportación para todos los subproductos de la soja que al 31 de diciembre de 2023 se hubieran encontrado alcanzados por una alícuota del TREINTA Y UNO POR CIENTO (31%). El Poder Ejecutivo Nacional identificará las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur comprendidas en el presente artículo". El incremento podría incrementar la primarización en las exportaciones.