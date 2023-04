Daniel Scioli: "El Frente de Todos necesita las PASO para lograr la unidad"

El precandidato remarcó la importancia de las internas como mecanismo para definir la estrategia electoral del oficialismo. En esa línea dijo que "el FdT necesita las PASO” y “lo va a nutrir por la diversidad de sectores que lo integran”. Luego apeló a “que la gente ordene las candidaturas y, como dije anteriormente, acá estoy, cuenten conmigo", subrayó.

"Tengo un plan muy claro sobre lo que hay que hacer"

Luego, Scioli manifestó cuál es su propuesta. “Tengo un plan muy claro sobre lo que hay que hacer en el país. Algunos hablan de dinamitar, otros de dolarizar. Yo quiero ir sobre lo confiable y construir sobre lo construido, corrigiendo lo que hay que corregir", afirmó.

"Hay un nuevo contexto geopolítico, nuevos problemas en Argentina, mucho enojo y angustia. Me enfoco en cosas concretas y lo demuestro día a día en Brasil. La gente quiere certidumbre y confianza”, diagnosticó el precandidato del FdT.

Y agregó: “Yo sé lo que hay que hacer y tengo la experiencia, la sensatez, la moderación y la capacidad de hablar con todos los sectores", expresó.

"Mi mejor campaña es la gestión, mostrar todos los días lo que hago: resolver problemas. Hace 20 años me conoce (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) y me pusieron a prueba en los momentos más difíciles. ¿Cuándo no demostré un compromiso?", concluyó.