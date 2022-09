La Secretaría de DDHH denunció penalmente a José Luis Espert luego de que pidiera "bala" contra trabajadores

El funcionario aludió a "la historia reciente de nuestro país" y "al reciente intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner", para explicar "el contexto de proliferación de discursos que incitan a la violencia" que lo llevaron a presentar el escrito ante la Justicia.

Espert, en un posteo que publicó ayer en su cuenta de Twitter, reclamó la aplicación del "Código Penal art 181, delito de usurpación. Cárcel (6 meses a 3 años) o bala", contra los miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que realizaban una manifestación en el Ministerio de Trabajo.

https://twitter.com/SDHArgentina/status/1573392426693263365 La @SDHArgentina denunció penalmente al diputado nacional José Luis Espert por incitación a la violencia contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), quienes realizan una protesta en el Ministerio de Trabajo. pic.twitter.com/sL6YX8c2nk — Secretaría DDHH (@SDHArgentina) September 23, 2022

En la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos se destacó "la gravedad del mensaje de Espert", al que calificaron como "peligroso y antidemocrático".

Además, sostuvo que si "las instituciones no funcionan" como Espert "quiere", con su mensaje el legislador demuestra que "la única opción válida es usar la fuerza letal, o sea llevar adelante una ejecución extrajudicial".

En tanto, destacó que las declaraciones del diputado "no fueron realizadas en el ámbito parlamentario" y afirmó que "no guardan relación con su tarea parlamentaria". "No están amparadas tampoco por la inmunidad de opinión garantizada en el artículo 68 de la Constitución Nacional", agregó el comunicado.

La denuncia recayó en el juzgado federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, y en ella se solicitó que "se investigue el hecho como incitación a la violencia", delito que está tipificado en el artículo 209 del Código Penal.