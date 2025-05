Debate por la participación electoral: ¿se vota cada vez menos?

Los expertos y analistas aseguran que la participación electoral siempre depende de qué cargos se elige y los momentos históricos que se atraviesan. No es lo mismo una PASO , que una elección para cargos ejecutivos . Tampoco es igual una elección local acoplada a una votación nacional , ni un balotaje .

El director del IGE, Adrián González, sostuvo que pasadas las 12 horas ya había votado poco más del 20% del padrón electoral habilitado. "Se está desarrollando con total normalidad", indicó, y aseguró que se encuentran disponibles las 8.825 mesas en toda la Ciudad, y manifestó que se está brindando "agilidad" y "transparencia" durante el sufragio.

"El IGE reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el correcto desarrollo de la jornada electoral", concluyó.

Por qué se vota menos: ¿se vota menos que antes?

Casi todos los candidatos y líderes políticos votaron por la mañana, bien temprano. Seguramente en busca de captar las cámaras y generar contenidos periodísticos para que queden publicados durante el resto de la jornada, rumbo al cierre de urnas de las 18. Hasta Mauricio Macri confesó que fue a primera hora para luego ir a ver a Colapinto.

Pero otro factor que influye en la disminución de la participación electoral es la creciente apatía generalizada por la política y los dirigentes. Muchos votantes minimizan la posibilidad de elegir libremente a sus representantes, en un marco democrático y de respeto por las instituciones. Hoy no observan -o no valoran- estas herramientas y derechos fundamentales, que tanto costaron conseguir para todos los argentinos. Simplemente no les importan las elecciones por descrédito, o muestran indiferencia.

Esta apatía provoca un alejamiento de las urnas. Hasta Mirtha Legrand anunció que por primera que no votará, aunque ella está exenta por su edad (98 años). La no concurrencia de la diva de los almuerzos -más allá de sus ganas y estado de salud- es sin dudas un símbolo de estos tiempos.

Lo que ya no es un motivo de rechazo a la elecciones es el método de votación: en la Ciudad se vota con Boleta Única Electrónica (BUE), un sistema rápido, sencillo y eficaz para los electores.

¿Qué se vota en CABA?

Los vecinos de CABA concurren a las urnas para renovar 30 bancas de la Legislatura y 105 comuneros. El oficialismo del PRO, con Silvia Lospennato a la cabeza, defenderá su casa matriz ante la avanzada del peronismo y de La Libertad Avanza, que amenazan con poner en jaque la hegemonía electoral amarilla a través de las candidaturas de Leandro Santoro y de Manuel Adorni.

Este domingo 18 de mayo están habilitados para votar 2.526.676 de personas empadronadas.

Para ingresar a la Legislatura de CABA, los partidos o alianzas deben superar el umbral mínimo del 3% de los votos válidos. En la Ciudad de Buenos Aires se utiliza el sistema D'Hondt para asignar los diferentes escaños en elecciones legislativas.

Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, el promedio histórico de participación en las elecciones para elegir los miembros de la Legislatura fue de 74,4%. Pero en los comicios legislativos locales de 2021 asistió el 63% del padrón de CABA para las PASO y un 65,67% en las generales.

La baja participación también continuó en las últimas elecciones en CABA de 2023 para jefe de Gobierno y legisladores. Ese año había registrados 3.177.558 votantes hablitados, pero votaron 2.038.639, una participación del 64,16%.

Cómo fue la participación en otras elecciones

Se trata de la primera elección de la Ciudad del año, pero no la primera del país. De las cuatro provincias donde ya se registraron elecciones solo en dos se superó el 60% del padrón.

Santa Fe dio el punta pie electoral del año el pasado 13 de abril en los comicios para elegir a los convencionales constituyentes, donde solo participó el 55,6% del padrón, el número más bajo desde 1983 desde el regreso de la democracia.

En Chaco, donde triunfó la alianza entre el gobernador Leandro Zdero y La Libertad Avanza, acudió a votar el 52% del padrón, lo que significó una caída del 14% en comparación con la misma instancia electoral de cuatro años atrás.

En Salta y Jujuy acudió a votar el 65% del padrón. Si bien se considera una buena cifra de electorales, resultó por debajo de los números de 2021.

Cae la participación electoral en general

A nivel nacional se observa que la participación electoral se mantuvo en promedio por encima del 80% desde el retorno de la democracia, pero ha ido decreciendo desde las elecciones del 2001 donde ocurrió una caída de más de 6 puntos respecto a la elección antecedente.

Fue luego de 16 años, en 2015, que la participación alcanzó niveles por encima del 80% como los registrados en las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, este nivel de asistencia a las urnas no pudo mantenerse para las elecciones legislativas que le sucedieron y sólo volvió a ascender apenas por encima del 80% en las elecciones generales de 2019.

Se pueden observar dos tendencias: por un lado, el aumento de la participación en elecciones de cargos ejecutivos y por otra parte, la mayor participación en elecciones Generales en relación a las PASO.

Detalle sobre CABA (diputados nacionales y legisladores)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede ver una tendencia similar al nivel nacional, en las décadas de 1980 y 1990 la participación se encontró cercana al 80% con picos de casi 86% en 1985 y 1989.

Para 2001 la caída en la participación es incluso más marcada respecto a la nacional ya que alcanza los 8 puntos y en las elecciones siguientes, es decir, en el 2003 la participación cae incluso por debajo del 70% siendo su mínimo histórico.

Luego de aquella caída, la concurrencia a las urnas se ha ido incrementando levemente alcanzando cifras superiores al 75% del padrón, principalmente en años donde uno de los cargos a elegir era ejecutivo.

En cuanto a los cargos locales, se observa que las dos primeras elecciones en las cuales se implementaron las PASO en la Ciudad, es decir en 2015 y 2017, no hay una diferencia porcentual mayor a 1,2 puntos porcentuales respecto a la participación en las elecciones generales.

Sin embargo, en las elecciones posteriores, la brecha porcentual aumenta alcanzando un máximo de 3,4 puntos porcentuales en 2019 y 2,7 en 2021.

En las elecciones del 2023 el nivel de participación de los porteñeos fue del 70,4% en las PASO y del 76,7% en las generales.

Quiénes están habilitados para votar en las elecciones de CABA 2025

En los comicios legislativos de la Ciudad de Buenos Aires, el derecho a votar se extiende tanto a los ciudadanos argentinos como a los extranjeros con residencia legal, siempre que cumplan con los criterios estipulados por el Código Electoral porteño.

Podrán participar del proceso electoral:

Ciudadanos argentinos desde los 16 años de edad, siempre que tengan residencia permanente en la ciudad y estén registrados con domicilio en CABA. Además, no deben estar legalmente inhabilitados. En el caso de los ciudadanos naturalizados , el derecho al voto se habilita a partir de los 18 años.

Ciudadanos extranjeros desde los 16 años, con residencia permanente en el país. Es necesario contar con un DNI extranjero con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, figurar en el padrón electoral y no tener ninguna restricción legal que impida votar.

También se permite el voto de personas detenidas, siempre y cuando estén incluidas en el padrón correspondiente y su domicilio declarado sea en CABA.

Qué pasa si no voto

Emitir el voto es un deber cívico para todos los ciudadanos habilitados. No asistir sin una justificación válida puede derivar en sanciones económicas y otras penalidades, las cuales dependen del historial del votante.

Las multas oscilan entre los $1.000 y $2.000, de acuerdo con la cantidad de infracciones anteriores registradas en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral. Además, en ciertos casos, la autoridad correspondiente puede imponer la realización de tareas comunitarias por un período máximo de tres días.

También se aplica una sanción adicional a aquellas personas que hayan sido designadas como autoridades de mesa y no se presenten a cumplir con su responsabilidad.

Motivos aceptados para justificar la inasistencia

Estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación: es necesario presentar una constancia emitida por una comisaría o autoridad oficial.

Problemas de salud o situaciones de fuerza mayor: se debe presentar un certificado médico válido.

Cumplimiento de tareas esenciales durante la jornada electoral: el empleador debe informar al Tribunal Electoral con al menos 72 horas de anticipación.

Desempeño como fiscal o personal electoral en otra mesa: se requiere una acreditación formal que lo respalde.

Cuáles son los documentos solicitantes para votar

DNI tarjeta , incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”

, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar” DNI libreta celeste o libreta verde

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

Oficialmente, se recomienda asistir a la mesa de votación con el mismo documento que figura en el padrón, o con uno más actualizado, pero nunca con uno anterior. El DNI debe presentarse en su versión física (tarjeta) y no en su versión digital.

Cómo funciona la Boleta Única Electrónica

