Fernando De Andreis: "La alianza con LLA es el paso para dejar atrás el murmullo socialista interno"

El candidato a diputado apuntó contra propios a través de un mensaje en sus redes sociales. "Nos unen muchas coincidencias con el rumbo económico del Gobierno", expresó.

El candidato por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, Fernando De Andreis. Télam

El candidato a diputado Fernando de Andreis emitió un mensaje interno con críticas al PRO y celebró la alianza con La Libertad Avanza (LLA) en el marco del cierre de listas con miras a octubre, al sostener que configuró "el paso para dejar atrás el murmullo socialista interno".

A través de su cuenta de X, el exsecretario general de la Presidencia expresó: “Hace ya demasiado tiempo que en el PRO andábamos discutiendo cosas viejas. Fue cansador escuchar, hasta acá, que se repitieran como “nuevas soluciones” ideas antiguas que nos desviaron del camino del PRO liberal”.

“Esas ideas, en el fondo, nos hicieron perder elecciones y deshilachar nuestra verdadera identidad de cambio”, planteó, y sumó: “Pero ya está. La alianza electoral que firmamos con LLA es el paso que debíamos dar para dejar atrás el murmullo socialista interno”.

Fernando De Andreis justificó alianza del PRO con LLA En la misma línea, amplió: "Personalmente, siento que nace algo nuevo, y eso me entusiasma. Vamos a ir juntos con LLA porque nos unen muchas coincidencias con el rumbo económico del Gobierno y, además, porque compartimos la voluntad de cambio profundo que necesita el país. No hay vuelta atrás".

“Sabemos qué hay del otro lado. Aprendimos que, cuando se acerca una elección importante, el kirchnerismo se une por su codicia de poder, incluso con los que detesta. No importa si piensan distinto o si se han enfrentado durante años”, aseveró en el extenso posteo.

Asimismo, cargó contra el kirchnerismo al plantear que la elección no es contra “un partido ni una agrupación política” sino contra “una táctica engañosa de poder”. ”Es la hora de cambiar. El mundo ingresó en un ciclo de transformaciones sin precedentes", subrayó. “Estos cambios son una oportunidad para la Argentina. Podemos dejar de ser un país malogrado si nos sincronizamos con la época. El PRO tiene la obligación de encauzar su visión y pelear por el futuro. Sería imperdonable no hacerlo”, concluyó.