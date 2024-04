Dengue: Nicolás Kreplak pidió la intervención del Estado Nacional para aumentar la producción de repelente

En línea con su reclamo, Kreplak destacó que el 85% del mercado de repelente está controlado por una única empresa: "Tendría que intervenir el Estado Nacional para aumentar la producción o fabricar. Es difícil porque el mercado no se regula solo, en materia de salud tampoco".

Ante el récord históricos de casos de dengue - que ya superan los 180.000 en todo el país -, el ministro de Salud bonaerense criticó la planificación a nivel nacional. "Ya todos sabíamos que venía este verano una temporada de dengue muy grande, no había que esperar hasta marzo" afirmó Kreplak que luego sentenció: "El 11 de diciembre había que arrancar con un plan de Gobierno que tenga como primera emergencia resolver el problema".

Por último, el funcionario enfatizó sobre los cuidados ante el dengue y aseguró que el 85% de los contagios de dengue no se produce "en el transporte público, en el trabajo, en la calle, en una plaza" si no en las casas: "El Aedes aegypti no está en la calle, no es que uno sale a comprar algo y viene un mosquito. El dengue se cría en recipientes donde se acumula agua".

Dengue en Argentina: los números récord

En Argentina, ya son más de 180.000 los contagios de dengue confirmados en esta temporada. Además, ya son 129 las víctimas fatales a causa de la enfermedad.

El panorama en provincia de Buenos Aires y CABA lejos esta de presentar una situación controlada. En el territorio bonaerense ya se registraron 25 fallecidos a causa de la enfermedad y entre ambas delimitaciones ya acumulan más de 50.000 casos confirmados.

Por su parte, el resto de la región centro también está altamente afectada por la epidemia. La provincia de Santa Fe convalidó 24.472 casos; Córdoba registró 16.304 contagios; Entre Ríos, por su parte, contabilizó 5835 contagiados.

En segundo lugar más afectado es el NEA, en donde el Ministerio de Salud de la Nación ya registró 38.817 contagios en total. La lista es encabezada por la provincia de Chaco, con 16.306 contagiados de dengue, seguida por Formosa con 8553, Misiones con 7015 y Corrientes con 4843.

Por último, el NOA cierra el podio de provincias con mayor cantidad de casos por el brote histórico, con un registro de contagiados que se eleva hasta los 27.295. De estos, 9818 fueron confirmados en la provincia de Tucumán, 6095 en Catamarca, 5576 en Salta, 3607 en Santiago del Estero, 1637 en Jujuy y, por último, 562 en La Rioja.

En la otra cara de la moneda, El Cuyo y el Sur son las regiones menos afectadas por el alerta epidemiológica. En total, ambas regiones contabilizaron 1340 y 451 casos respectivamente: