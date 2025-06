Diputados debate en sesión especial jubilaciones, discapacidad y emergencia en el Garrahan

La supresión de ese ítem en el temario fue clave para sumar tres radicales más. Por un lado, Mario Barletta (Unidos), además de Fabio Quetglas y Natalia Sarapura (UCR) . Estos tres no habían bajado en la última sesión, entre otros motivos porque apoyaban la candidatura de su correligionario, el exdiputado Mario Negri, para la AGN (que había sido excluido tras un acuerdo entre un sector de UP y Emilio Monzó).

Sí lo había hecho, en cambio, el mendocino Julio Cobos, que una vez más volvió a dar quorum en esta ocasión. En cambio, el resto de los diputados de la UCR que comanda Rodrigo de Loredo volvieron a pegar el faltazo. La justificación que dieron fue llamativa.

La vez pasada, el propio De Loredo le había avisado a sus pares que no darían quorum porque "apoyaban" la candidatura de Negri (no la de Monzó) para la AGN. Esta vez, el tema no fue incluido y, aún así, no bajaron al recinto. ¿El motivo? "No subirse a ninguna movida kirchnerista. Usan causas nobles para una estrategia de especulación electoral", le dijeron a este medio.

Lo llamativo es que la radical Gabriela Brouwer de Koning preside la comisión de Previsión, y fue la que puso en marcha el debate en esa instancia. Al mismo tiempo, los diputados de esa bancada habían firmado dictámenes por los temas previsionales. Aun así, no bajaron para dar quorum.

Al igual que el bloque de De Loredo, se ausentaron los diputados del PRO, La Libertad Avanza y el MID, que se hicieron presentes en el recinto una vez puesto en marcha el debate. En cambio, el FIT volvió a decir "presente" (en el intento previo habían tenido una baja, la de Vilma Ripoll, por cuestiones de salud no asisistió). Lo propio hizo la exlibertaria Lourdes Arrieta, conocida por llevar patitos en la cabeza, que volvió a decir "presente" en el recinto.

Festejos afuera, debate caliente adentro

El debate se puso en marcha pasadas las 12, en las inmediaciones del Congreso ya se encontraban movilizados referentes del ecosistema de discapacidad, jubilados, trabajadores del Garrahan y gremios.

Los festejos puertas afuera por el quorum contrastaron con el clima puertas adentro. Los diputados arrancaron la sesión con un duro intercambio reglamentario, que conforme pasaron los minutos se tornó cada vez más acalorado. El debate fue en torno a la comisión investigadora por el Caso $LIBRA.

Es que, como su funcionamiento permanece paralizado luego del empate a la hora de definir a sus autoridades, los libertarios se trenzaron con la oposición, que propuso que sea el cuerpo el que defina el tema.

Con Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), la oposición se basó en el artículo 228 del reglamento: "Si ocurriese alguna duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de este reglamento, deberá resolverse inmediatamente por una votación de la Cámara, previa la discusión correspondiente".

Para los libertarios, se trata de un "empate político", no una de una cuestión de interpretación del reglamento. "Acá no hay una duda interpretativa", insistió el riojano en más de una oportunidad. E insistió con que la oposición apuntaba a "modificar el reglamento".

"El pleno es soberano", le replicó Agost Carreño a Martín Menem, e insistió en que es el cuerpo de la Cámara baja el que debe interpretar cómo definir el desempate al que se llegó en la votación de las autoridades. "El sistema no está preparado para que haya comisiones en estas circunstancias", recordó el cordobés. Es que, en los hechos, todas las comisiones de la Cámara son impares, salvo la de Comisión $LIBRA, de allí el entuerto.

Diputados: emergencia en Discapacidad y proyectos previsionales

En la sesión, la oposición intentará avanzar con la aprobación de dos proyectos previsionales. Por un lado, apuntan a una actualización en los haberes previsionales del 7,2% y del bono que cobran los jubilados, que permanece congelado en $ 70.000 desde marzo del año pasado. Por otro, intentarán prorrogar u ofrecer una alternativa a la moratoria que venció en marzo de este año.

Además, los bloques que pidieron la sesión quieren darle media sanción al proyecto que declara la emergencia en Discapacidad hasta el 2027. A grandes rasgos, los proyectos dictaminados buscan que se concedan las pensiones no contributivas; el fortalecimiento de los prestadores básicos; y que se mantenga el cupo laboral para personas con discapacidad, además de que se garantice el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Durante la sesión, además, la oposición intentará destrabar el nombramiento de las autoridades de la Comisión $LIBRA luego del empate que se produjo semanas atrás cuando la comisión, integrada por 28 miembros, se reunió con ese objetivo.

WhatsApp Image 2025-06-04 at 12.47.47.jpeg Con 131 presentes, la oposición logró reunir el quorum.

La sesión, que se prevé que será extensa por el tenor de los proyectos, se celebrará en medio de la movilización que los jubilados celebran cada miércoles. Pero a la que, en esta oportunidad, se le sumarán otros colectivos como el de personas con discapacidad, médicos del Garrahan, científicos del Conicet y organizaciones feministas.

Por lo pronto, el oficialismo se prepara para vetar todas las iniciativas, en caso de ser sancionadas por el Senado. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, difundió el impacto fiscal de las leyes (pese a que todavía se desconoce cuál será el texto final que se aprobará en Diputados).

"Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares. (1.8% PBI)".

Emergencia del Garrahan

Al mismo tiempo, en la sesión se planteará el emplazamiento a las comisiones de Presupuesto y Familia, presididas por José Luis Espert (LLA) y Roxana Reyes (UCR), respectivamente, para que dictaminen los seis proyectos con los que avanzó la Comisión de Salud este martes.

Entre esos textos, se encuentra el que declara la emergencia en pediatría, lo cual establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios "para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país".

Al mismo tiempo, en medio de los reclamos por parte de los trabajadores de ese hospital y el Gobierno de Milei, la iniciativa incluye la "recomposición inmediata de los salarios del personal", así como también la "exención a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias; y la adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos".