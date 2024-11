Diputados: oposición buscará aprobar democracia sindical y derogar el DNU de libre canje de deuda

La iniciativa que pretende la eliminación de las reelecciones indefinidas para los secretarios generales, la supresión de la obligatoriedad de la cuota solidaria y la puesta en vigencia de la ficha limpia para los sindicalistas. Asimismo, se propone la reglamentación de órgano de cinco miembros en las dirigencias de los sindicatos con representación de las minorías y se establecían nuevos esquemas de elección de la obra social sindical. Sin embargo, en la pasada reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo, el proyecto impulsado por la UCR y el PRO obtuvo 15 firmas y no llegó al dictamen. Eso no fue motivo para que Martín Tetaz (UCR), titular de la comisión, insista con el pedido.

La interpretación que realiza Tetaz se remonta a una votación de 21 de abril del 2010, que señala que “para que un despacho sea válido es necesaria la firma de la mayoría de los miembros de cada una de las comisiones”. En ese marco, analiza que "es ajustado a Derecho que el cuerpo no puede cambiar el reglamento sin que exista un dictamen previo de la comisión correspondiente o en todo caso hubiera necesitado una mayoría especial" y concluye: "Considerando que esa resolución interpretativa fue aprobada con 141 votos positivos vs 91 votos negativos [...] no puede de ninguna manera corregir el reglamento hacia delante".

Qué dice el DNU de libre canje de deuda

El DNU 846/2024 fue publicado en el Boletín Oficial el pasado 20 de septiembre y cuenta con seis artículos, tres de los cuales abordan su comunicación y uno deroga un pasado decreto de Javier Milei (el 280/2024), que en simultáneo anula el artículo 74 de la Ley N° 24.241, que plantea que "las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones podrán invertir el activo del fondo administrado en títulos públicos emitidos por la Nación a través de la Secretaría de Hacienda, o el Banco Central de la República Argentina, hasta el 50% del total del activo del fondo".

Martín Tetaz Martín Tetaz, titular de la Comisión de Legislación del Trabajo. Mariano Fuchila

Otro de ellos, sustituye el artículo 74 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 pero ratifica que se conserva hasta el 70% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) en títulos públicos, cuenten o no con garantías.

Sin embargo, el más pertinente es el segundo artículo del DNU 846/2024 que dispone que "las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago. Los precios de los instrumentos serán fijados teniendo en cuenta los valores existentes en los mercados para cada una de las operaciones que se realicen".

Informe Fernando Brovelli.