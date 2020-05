Diputados obtuvo dictamen para habilitar la educación a distancia por la pandemia

Embed

El dictamen de mayoría modifica el artículo 109 de la Ley Nacional de Educación con el objetivo de incorporar las clases virtuales en todos los niveles, modalidad que se viene llevando a cabo en todo el país desde el inicio de la cuarentena. Al finalizar la reunión, la legisladora del FIT, Romina del Plá anunció que presentará un dictamen en disidencia.

La Comisión que preside la legisladora entrerriana del Frente de Todos, Blanca Osuna, mantuvo un encuentro por videoconferencia para analizar cuatro iniciativas, presentadas por el radical José Luis Riccardo; la oficialista, Mara Brawer; la legisladora del PRO, Alicia Fregonese y la diputada del Frente de la Concordia Misionero, Flavia Morales.

Los textos, que fueron consensuadas entre los bloques, habilitan la educación a distancia como alternativa a la educación presencial en todos los niveles educativos y modalidades previstas, en condiciones de excepcionalidad -como epidemias, pandemias, catástrofes naturales o aislamiento geográfico.

“El objetivo es presentar un marco legal para una situación que se está representando actualmente en todos los niveles educativos”, expresó el diputado José Luis Riccardo.

En tanto, Flavia Morales señaló: “En este momento hay que resolver y garantizar la escolaridad a través de la educación a distancia. Yo quiero destacar la tarea de los docentes y lo que están haciendo para llegar a cada familia”.

Por su parte, Alicia Fregonese indicó que “con este proyecto, de ninguna manera queremos ir contra el rol del docente y la centralidad del aula. Esto no es un intento de reemplazar la presencialidad, sino que tiene la idea de complementarla para cumplir con el mandato constitucional de garantizar la educación”.

Uno de los puntos de debate fueron los plazos que se establecerán en la modificación para que la educación a distancia no se convierta en la regla. “Pensamos que no debemos definir los plazos de terminación de esta modalidad porque no sabemos cuanto se va a extender esta situación de pandemia”, explicó Fregonese.

A su turno, Mara Brawer expresó que espera que esta “modalidad no venga para quedarse, a diferencia de los maravillosos recursos virtuales que elaboraron muchos maestros durante este tiempo”. “La educación de los niveles obligatorios se da en la escuela. El lugar de los niños es la escuela. La escuela es hacerse amigos, estar cara a cara con el otro, construir ciudadanía”, continuó.

Por su parte, la legisladora Romina del Plá, consideró que en la actualidad “no nos encontramos en un cuadro de educación a distancia. No están dadas ahora las condiciones materiales para los docentes y estudiantes para llamarlo así, estamos hablando de un acompañamiento pedagógico”. En este sentido, pidió fortalecer la educación pública frente a “un gran conglomerado internacional para imponer el gran negocio de la educación a distancia”.

La diputada del PRO, Victoria Morales Gorleri, reconoció que "todos somos muy respetuosos de la Ley Nacional de Educación porque sabemos de su importancia, pero en esta situación era necesaria esta modificación al artículo 109.

En tanto, coincidieron en la necesidad de trabajar desde el Estado para garantizar la conectividad con el objetivo de reducir la brecha digital existente a los largo del país y entre la educación pública y privada. Sobre este punto, la diputada Brenda Austin indicó: “Los datos nos muestran que 1 de cada 5 alumnos no tiene internet en su casa”.

La iniciativa podría ser tratada en la próxima sesión virtual de la Cámara baja que se especula será entre miércoles o jueves de esta semana.

Entre otros proyectos que están listos para llegar al recinto se encuentra el que habilita las recetas electrónicas y la teleasistencia en Salud y el de economía del conocimiento, que fue dictaminado esta mañana, en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Comunicaciones e Informática.