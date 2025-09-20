El Congreso solicitó un pedido de informes al Gobierno por la última intervención del BCRA







Diputados del peronismo le solicitaron al Ministerio de Economía información sobre la cantidad de reservas, los encajes en divisas extranjeras y las operaciones de dólar futuro.

El bloque de Unión por la Patria efectivizó el pedido de informes al Ministerio de Economía. Mariano Fuchila

El mercado no es el único que pone la mira sobre la política monetaria del Gobierno nacional. Luego de la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el cierre de la semana, el Congreso oficializó la solicitud de un pedido de informes al Ministerio de Economía, con la intención de conocer las definiciones financieras que estructuran su accionar.

A través de dos solicitudes rubricadas por 15 diputados de Unión por la Patria, el Poder Legislativo se involucra en las últimas decisiones de política monetaria del Gobierno nacional, tras su intervención en el mercado de divisas del último viernes. En esa jornada, el BCRA decidió vender u$s678 millones, la décima cifra más elevada desde el 2003.

La información requerida por los representantes legislativos buscan conocer detalles sobre la cantidad de reservas, los encajes en divisas extranjeras, la disponibilidad de uso de los fondos del Banco Central, el impacto fiscal de las intervenciones y las operaciones de dólar futuro. Hasta el momento, los requerimientos de informes del Congreso fueron omitidos por el Poder Ejecutivo, en organismos como la Secretaría de Obras Públicas o el Ministerio de Capital Humano. Por su parte, Luis Caputo aún no se presentó al ámbito parlamentario desde su nuevo rol como ministro.

Javier Milei Asamblea Legislativa.jpg Javier Milei durante su última visita al Congreso de la Nación, durante la apertura de sesiones ordinarias. Diputados

Pedido de informes al Ministerio de Economía El pedido de informes al Ministerio de Economía incluye la solicitud de:

La composición de las reservas internacionales brutas, detallando ubicación geográfica, tipo de instrumento o activo y grado de liquidez según la metodología del BCRA.

detallando ubicación geográfica, tipo de instrumento o activo y grado de liquidez según la metodología del BCRA. La proporción de las reservas internacionales corresponde a encajes de depósitos en moneda extranjera del sistema financiero e indique si tales encajes son de libre disponibilidad o se encuentran sujetos a restricciones normativas.

e indique si tales encajes son de libre disponibilidad o se encuentran sujetos a restricciones normativas. Cantidad de reservas internacionales de disponibilidad para hacer frente a los vencimientos de deuda en moneda extranjera del Tesoro Nacional y de las jurisdicciones provinciales durante los próximos cuatro meses.

y de las jurisdicciones provinciales durante los próximos cuatro meses. Reservas de libre disponibilidad que el BCRA puede destinar a operaciones de estabilización en el mercado de cambios.

puede destinar a operaciones de estabilización en el mercado de cambios. Informe la totalidad de las reservas netas internacionales que posee el BCRA , detallando sus componentes.

, detallando sus componentes. Operaciones en el mercado con futuros de dólar que el BCRA ha venido realizando durante el corriente año, con periodicidad diaria.

ha venido realizando durante el corriente año, con periodicidad diaria. Proyecciones de pérdidas futuras en caso de que se mantengan las cotizaciones de los futuros.

en caso de que se mantengan las cotizaciones de los futuros. Monto total de contratos abiertos vendidos por el BCRA, discriminado la información por vencimiento.

discriminado la información por vencimiento. Resultados acumulados de mark-to-market , detallando cuánto ha pagado la entidad hasta la fecha.

, detallando cuánto ha pagado la entidad hasta la fecha. Detalle de las intervenciones realizadas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y en otros segmentos cambiarios especificando aquellas efectuadas con fines de estabilización de liquidez o de regulación de la cotización.

y en otros segmentos cambiarios especificando aquellas efectuadas con fines de estabilización de liquidez o de regulación de la cotización. Impacto fiscal neto de las intervenciones y arbitrajes

