El día en que Patricia Bullrich defendió a los asesinos de Lucas González

"La disponibilidad es una medida fuerte que genera, digamos, cierta condición de culpabilidad o presunción de una acción no correcta", sostuvo, antes de ser interrumpida por el periodista. "¿Sí? ¿No es correcto?", cuestionó Majul. "No es correcto", sentenció Bullrich.

Piensen bien lo que van a votar... pic.twitter.com/hDuWgFwMGz — Javier Smaldone (@mis2centavos) July 12, 2023

"Yo creo que no hay que pasar a disponibilidad a un policía cuando uno cree que el policía actuó en cumplimiento de su deber", agregó. "Sí se lo puede separar provisoriamente", señaló Majul. La exministra retrucó: "Yo creo que no. Yo creo que a un policía que actúa correctamente defendiendo a la ciudadanía no se lo puede pasar a disponibilidad, porque el mensaje es muy malo".

"Yo no lo hubiera hecho. Yo no paso a disponibilidad a un policía si considero que está actuando de acuerdo a derecho. Ahora, si D'Alessandro los pasa a disponibilidad es porque considera que tuvieron un accionar por lo menos confuso", concluyó.