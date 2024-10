El gobernador de Chubut sostuvo que hay diferencias con el Presupuesto 2025 y descartó una coalición con el oficialismo

En ese sentido, aclaró que Chubut no entrará en una alianza con el Gobierno. "No imagino que haya una decisión que condicione a todas las provincias. Si hay conversaciones, no es nuestro caso, pero es probable que en algunas provincias haya un acuerdo electoral con el gobierno" aseguró.

Ignacio Torres Chubut 2 Ignacio Torres habló este domingo sobre el Presupuesto 2025.

Asimismo planteó que los dirigentes de su espacio deberán ser cautos e inteligentes a la hora de tomar una decisión que "no comprometa a distritos que no piensen igual", y rechazó la posibilidad de negociar en base a la habitual lógica de "toma y daca" de la política tradicional.

"El PRO fue coherente con la disciplina del bloque, incluso con algunas discusiones internas, pero hay que tener sentido común. Parece que no está permitido pensar distinto. Si pensas distinto sos un traidor a la patria y si pensas igual sos un héroe en el Parlamento" lanzó Torres, con críticas a Milei.

"Hay cuestiones que se van a acompañar porque creemos que es necesario hacerlo, y hay otras que no, porque no coincidimos, y será fundamentado" resumió el mandamás de Chubut.

Respecto al Presupuesto 2025, Torres dejó en claro que tiene "una tranquilidad enorme ser auténtico" y que "cuando coincido lo planteo, cuando no, lo enfrentamos".

"No va a haber una coalición parlamentaria. Vamos a tener una reunión con mis diferencias en lo que hace al Presupuesto Nacional" manifestó el gobernador de Chubut sobre la "ley de leyes".

Por su parte, planteó que sería un error para Milei rodearse de asesores condescendientes y apeló a "la humildad de escuchar a alguien que no coincide o tiene una mirada diferente".

Por último, se mostró optimista para en avanzar con el Proyecto Patagonia que consiste en la idea de trasladar la Capital Federal al Distrito Federal Viedma-Carmen de Patagones.

"La descentralización de la capital es una de las discusiones más importantes que hay que dar, obvio en el marco de un régimen impositivo más amigable para la producción y el trabajo y más federal", concluyó.