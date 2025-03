El Gobierno designó el reemplazante de la hija de Cavallo ante la OEA

aviso_322698.pdf La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial de la fecha. Boletín Oficial

Cherniak ejerció el rol de representante permanente de la República Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Las críticas de Domingo Cavallo que enfurecieron a Javier Milei y terminaron en el despido de su hija de la embajada de la OEA

Un mes atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, compartía a través de X la decisión de Milei de despedir a la hija de Domingo Cavallo: "Por decisión del Presidente de la Nación Sonia Cavallo deja de ser la embajadora argentina ante la OEA".

La decisión trascendió luego de que Milei cuestionara con dureza al ex ministro de Fernando de la Rúa y de Carlos Menem, por las discrepancias que marcó el exfuncionario con su gestión en su blog personal.

"El dólar se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más, en especial por el impresentable de Cavallo, y lo digo abiertamente, porque mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, el tipo de cambio de la Convertibilidad era a hoy de 700 pesos", sostuvo el jefe de Estado esta mañana en una entrevista a A24.

En detalle, el exministro de Economía Domingo Cavallo realizó un análisis detallado en su blog sobre la situación económica de la Argentina en el contexto de las reformas implementadas por el Presidente. Allí, el exfuncionario explicó: "Los desembolsos adicionales del Fondo Monetario Internacional (FMI) no permitirían salir del cepo cambiario, ya que no incrementarían las reservas externas netas de manera sostenible".

El texto deja claro que según la lectura de Cavallo, la firma de un nuevo acuerdo del FMI no permitiría salir del cepo cambiario, ya que el exministro considera que no incrementarían las reservas externas netas de manera sostenible. "Aunque un mayor apoyo financiero del FMI sería un respaldo a la política económica del gobierno, la única forma real de acumular reservas netas es a través del superávit en la balanza de pagos". Por lo tanto, la salida del cepo no puede depender de financiamiento externo, sino de la capacidad del país para generar dólares genuinos mediante exportaciones e inversiones.

Cavallo además afirmó que el gobierno de Milei considera que "solo podrá eliminar el cepo cambiario cuando las reservas externas netas sean positivas". Para lograrlo, busca generar superávit en la balanza de pagos y evitar endeudamiento externo del Banco Central. Algunas medidas propuestas incluyen la eliminación del dólar blend, incentivos fiscales a las exportaciones, restricciones en el uso de divisas para importaciones no esenciales y turismo, y permitir el ingreso de inversiones extranjeras a través del mercado CCL. Sin embargo, la brecha cambiaria podría ampliarse, lo que podría obligar al gobierno a acelerar el ritmo del crawling peg para evitar expectativas de una devaluación brusca.

Y es que el FMI está involucrado en las discusiones sobre cómo lograr que las reservas externas netas pasen a terreno positivo en 2025, "condición clave para eliminar el cepo cambiario". Sin embargo, cualquier desembolso adicional del FMI por encima de los pagos comprometidos con el Banco Central no contribuirá directamente a mejorar las reservas netas, sino que solo representará un respaldo a la gestión económica del gobierno. "La única forma sostenible de acumular reservas es a través del superávit en la balanza de pagos, ya sea por la cuenta corriente o la cuenta capital", sentencia el economista.