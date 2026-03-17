El Gobierno con la reforma electoral en agenda: busca eliminar las PASO y consolidar la Boleta Única en todo el país + Seguir en









Diego Santilli adelantó que el debate podría tratarse en los próximos meses. Buscan definir cambios con tiempo de cara a las elecciones de 2027.

Diego Santilli adelantó que el Gobierno buscará eliminar las PASO y consolidar la Boleta Única en todo el país

El Gobierno evalúa impulsar una reforma electoral que incluya la eliminación de las PASO y la implementación plena de la Boleta Única de Papel, con el objetivo de definir cambios con anticipación de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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El ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó que el tema será debatido en el Congreso en los próximos meses, posiblemente entre abril y junio.

“Nos debemos en el Congreso una discusión electoral que seguramente en los próximos meses estará arriba de la mesa”, afirmó durante su exposición en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

El funcionario remarcó la necesidad de avanzar con rapidez para garantizar previsibilidad en el sistema electoral. “Lo debemos hacer lo más rápido y pronto posible para llegar al proceso electoral del 2027, con tiempo, con trabajo adecuado, para que la ciudadanía se sienta en un proceso cómodo y ágil”, sostuvo.

En relación con la Boleta Única de Papel (BUP), Santilli destacó su buena recepción por parte de los votantes en experiencias previas. “La implementación de la BUP vino para quedarse, donde la sociedad sintió que ir a votar se le facilitó, fue mucho más simple y con procedimientos claros”, aseguró.

El titular de la Cámara Nacional Electoral respaldó la reforma Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, coincidió en la importancia de discutir estos cambios con anticipación. “Es muy importante en materia electoral una previsibilidad temporal. Celebramos que podamos estar discutiendo la boleta para la elección presidencial del año 2027 ahora”, expresó. En tanto, el senador radical Maximiliano Abad respaldó la implementación de la BUP, pero cuestionó la posibilidad de eliminar las primarias. “Modernizar no es desmantelar. Nos opondremos a cualquier intento de eliminar las PASO que le devuelva la lapicera a las cúpulas partidarias o silencie a las minorías”, advirtió. El debate sobre la reforma electoral se perfila así como uno de los ejes políticos de los próximos meses, con posiciones encontradas dentro del arco político.