El Gobierno reúne a la mesa política en la previa del viaje de Javier Milei a Washington + Agregar ámbito en









El oficialismo definirá su estrategia para las sesiones del 15 y 21 de octubre en Diputados, con el DNU 70/23 y la emergencia en discapacidad entre los principales temas.

El Gobierno definirá la estrategia legislativa antes del viaje de Javier Milei a Estados Unidos.

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes a las 13 en Casa Rosada para ordenar la estrategia legislativa frente a las dos sesiones especiales convocadas en la Cámara de Diputados. El encuentro se realizará horas antes de que Javier Milei parta hacia Washington para cumplir una nueva agenda en Estados Unidos.

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El foco estará puesto en las sesiones previstas para el 15 y el 21 de octubre, donde la oposición buscará avanzar con una serie de iniciativas que generan preocupación en el oficialismo. Entre ellas aparece el DNU 70/23, cuya vigencia el Ejecutivo intentará sostener ante los intentos de distintos bloques por rechazarlo.

La agenda parlamentaria también contempla proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y propuestas para abordar la morosidad y el endeudamiento de las familias. La definición de una posición común frente a esos debates será uno de los principales objetivos de la reunión política.

El Gobierno define su estrategia en Diputados Una vez finalizado el encuentro, el vocero presidencial Adrián Ravier brindará una conferencia de prensa a las 16. Durante la jornada también está prevista la participación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en una reunión de autoridades nacionales sobre delincuencia organizada transnacional en el ámbito de la OEA.

Mientras el equipo político concentra la atención en el Congreso, Milei iniciará por la noche su quinta visita a Estados Unidos en lo que va del año. El Presidente partirá a las 23 rumbo a Washington y está previsto que arribe el miércoles por la mañana junto con su comitiva.

Ese mismo día mantendrá encuentros con el empresario argentino Andy Kleinman y con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources. Más tarde participará como invitado de honor de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibirá un reconocimiento y pronunciará un discurso. La agenda de Milei en Washington El jueves, Milei expondrá ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos bajo el título "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". Allí también recibirá el premio "Global Champion of Free Enterprise", otorgado por su defensa de la libre empresa y la libertad económica. Por la tarde participará en la Embajada argentina de una actividad vinculada con la presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), centrada en el combate contra el antisemitismo y las políticas de memoria. El mandatario emprenderá el regreso el jueves a las 21 y tiene previsto aterrizar en la Argentina el viernes por la mañana. Su última visita a Estados Unidos había sido en septiembre, cuando viajó a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.