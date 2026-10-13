Presupuesto 2027: arrancó del debate en Diputados y el proyecto podría aprobarse en extraordinarias

El secretario de Hacienda Carlos Guberman defendió la letra chica del texto y aseguró que están garantizadas las partidas para Discapacidad. La oposición volvió a reclamar la presencia del ministro de Economía Luis Caputo y el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

A un mes de la presentación del Presupuesto 2027 , la Cámara de Diputados comenzó su debate en comisión, con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman . La Libertad Avanza anticipó que apunta a dictaminar el texto el 28 de octubre y llevarlo al recinto recién en la semana del 20 de noviembre, por lo que se prevé la convocatoria a sesiones extraordinarias o la prórroga de sesiones ordinarias. La oposición volvió a reclamar –sin éxito– la presencia del ministro de Economía Luis Caputo , quien jamás participó del tratamiento de la "ley de leyes".

Pasadas las 12, la comisión de Presupuesto que preside “Bertie” Benegas Lynch recibió a Guberman para poner en marcha el debate en comisión de la “ley de leyes”. Se trata del proyecto que calcula una inflación acumulada del 18% interanual a diciembre de 2027 , además de contemplar un tipo de cambio técnico mayorista de $1847 para fines del año que viene.

Apenas tomó la palabra, el funcionario hizo una defensa férrea de la gestión de Javier Milei . A lo largo de su alocución, enumeró lo que consideró los principales logros del gobierno libertario. Entre ellos, mencionó el hecho de haber alcanzado el superávit financiero; el “saneamiento del Banco Central”, el desarmamiento del cepo y la baja de impuestos.

Asimismo, Guberman hizo un repaso de la situación impositiva, la “fuertísima inflación” , el déficit financiero y primario, además de las limitaciones para acceder al crédito externo que el Ejecutivo recibió al desembarcar en la Casa Rosada en diciembre de 2023.

Más adelante, el funcionario hizo un repaso de los principales puntos del proyecto , que prevé un superávit financierocon un saldo positivo del 0,2% del PBI además de un superávit primario de 1,3% del PBI. "Está previsto el financiemiento en el 100% de la partida que se demande", dijo Guberman al referirse al área de discapacidad. De esta manera, el funcionario trató de llevar tranquilidad luego de que la versión original del proyecto buscara desmantelar la Emergencia en Discapacidad impulsada por la oposición. Hubo aplausos desde las filas libertarias.

El debate del Presupuesto 2027

La diputada de Unión por la Patria Julia Strada fue una de las que pronunció uno de los discursos más duros de la jornada. "Triplicaron la proyección", dijo la legisladora al referirse a la inflación prevista para este año en el Presupuesto sancionado un año atrás, y la que se registró en lo que va del año.

“Milei, en todos los programas a donde va, dice que (la inflación) va a llegar a cero”, dijo la peronista para luego chicanear a Guberman: “¿Usted confirma que no va a haber inflación cero? Porque le va a dar algo a Milei si se entera”.

“Usted vino acá, y con esa carita de yo no fui dijo 5%. ¿Qué pasó? No hubo 5% de crecimiento”, continuó la legisladora nacional. “Nosotros no podemos confiar en nada de lo que usted diga”, continuó Strada.

“¿Estima recesión en el tercer trimestre?”, le consultó Strada a Guberman. Este le hizo que “no” con la cabeza. “Dice que ‘no’, perfecto. Que quede asentado, en este momento, que el secretario de Hacienda dice que no va a haber recesión. Vos sabés muy bien que los números no te dan. Es una pena que nos vengas a mentir a los diputados. Seguramente los datos los tenés y sabés que hay recesión”, lo arrinconó la diputada.

A su turno, la bonaerense Victoria Tolosa Paz le recordó a Guberman las contradicciones del Ejecutivo en torno a Discapacidad, para luego consultarle cuál es la vocación del Gobierno. Desmantelar la Emergencia en Discapacidad o incluirla en el Presupuesto, tal cual se dictaminó en comisión.

Más adelante, la peronista le consultó al funcionario por el destino de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos, luego de afirmar que estos fondos no se destinas a obras viales, tal cual lo establece la ley que creó el gravamen. Asimismo, la diputada consultó a qué instrumento financiero destinan esos fondos, en lugar de volcarlos a la obra pública. Sobre este punto, fue el propio Ejecutivo el que en más de una ocasión reconoció que estos fondos se utilizan para sostener el "equilibrio fiscal". "Desvían más del 50% a la timba financiera", remató Tolosa Paz.

Los reclamos de la oposición

En la previa al debate, la bancada de Unión por la Patria exigió –como cada año– que el ministro de Economía asista a la comisión para responder las consultas de los diputados, tal cual se acostumbra. Fue Pablo Todero quien señaló que “sería importante preguntarle a la persona que decide sobre estas cuestiones”.

Benegas Lynch le respondió al neuquino indicando que los representantes del Ministerio, ya sean secretarios o subsecretarios, “han dado respuesta cabal a todas las preguntas”, al menos en los debates que a él le tocó encabezar, desde que está al frente de la estratégica comisión. De esa manera, el libertario cerró la posibilidad de que Caputo pise el Congreso, al que jamás asistió para participar de ningún debate en comisión. Salvo que “quede algo en el tintero”.

Además, la bancada que conduce Germán Martínez, vía nota, le hizo una serie de reclamos al Ejecutivo en torno a la letra chica del Presupuesto 2027. La misiva, dirigida al jefe de Gabinete Diego Santilli, señala que el gobierno de Milei incumple con la Ley de Financiamiento Universitario y que el Ejecutivo no garantiza los fondos para su cumplimiento en el Presupuesto 2027.

• Este martes comienza el debate del Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2027.



Mientras tanto, el Poder Ejecutivo incumple con la Ley de Financiamiento Universitario en el corriente año y no garantiza los fondos para su cumplimiento en el Presupuesto 2027.



Por… pic.twitter.com/uBVrkJvSDO — Diputados UP (@Diputados_UxP) October 13, 2026

Dicho esto, en la misiva que Martínez mencionó en el marco del debate, se le exige a Santilli que “garantice el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el reciente fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Nro. 11”; “que el Secretario de Hacienda incremente las partidas contenidas en el proyecto de Presupuesto 2027, garantizando el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario Nro. 27.795” y que “los recursos necesarios para las Universidades se compensen con la reducción de partidas en la Jurisdicción 91 ‘Obligaciones a cargo del Tesoro’, sin alterar el resultado financiero previsto para el 2027”. El reclamo se hace en la marcha universitaria convocada para este jueves en las inmediaciones del Congreso.

¿Sesiones extraordinarias?

También por pedido del PJ, el diputado Benegas Lynch anticipó el cronograma de tratamiento del Presupuesto 2027. Anticipó que este miércoles a las 10 am, asistirá el secretario de Trabajo Julio Cordero. En tanto, para el próximo martes se prevé la presencia de algún funcionario de Educación, aunque no especificó quién. Asimismo, Benegas Lynch dio a conocer que habría otra reunión informativa el 27 de octubre mientras que en el oficialismo apuntan a firmar el dictamen de comisión al día siguiente. Es decir, el 28 de octubre.

Benegas Lynch anticipó el cronograma del debate del Presupuesto 2027.

Ahora bien, el diputado que conduce la comisión de Presupuesto anticipó que el texto recién se llevaría al recinto en la semana del 20 de noviembre. Es que el Congreso –al menos la Cámara baja– vería interrumpida su actividad por dos motivos: la visita del papa León XIV(que en las últimas horas fue puesta en duda) y las elecciones de los Estados Unidos, a la que fueron invitados diputados de diferentes bancadas.

Con ese cronograma, se deduce que este año, el Ejecutivo deberá convocar a sesiones extraordinarias o prorrogará las ordinarias (que culminan el 30 de noviembre), para que el Senado pueda avanzar con la sanción definitiva de la “ley de leyes”.