28 de agosto 2025 - 12:33

El mensaje de Javier Milei a sus ministros tras el ataque en Lomas de Zamora: "Nada de esto me intimida"

El presidente le dedicó unas palabras a sus ministros luego de los disturbios en el sur del conurbano bonerense. Asimismo, apuntó fuertemente contra la oposición.

javier Milei envió un mensaje a su Gabinete luego del ataque en Lomas de Zamora.

La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei envió un mensaje a sus ministros luego del ataque que sufrió el pasado miércoles mientras realizaba una caravana de campaña el Lomas de Zamora. Allí, en referencia a los acontecimientos, aseguró: "Nada de esto me intimida".

Noticia en desarrollo.-

