El presidente Javier Milei envió un mensaje a sus ministros luego del ataque que sufrió el pasado miércoles mientras realizaba una caravana de campaña el Lomas de Zamora. Allí, en referencia a los acontecimientos, aseguró: "Nada de esto me intimida".
28 de agosto 2025 - 12:33
El mensaje de Javier Milei a sus ministros tras el ataque en Lomas de Zamora: "Nada de esto me intimida"
El presidente le dedicó unas palabras a sus ministros luego de los disturbios en el sur del conurbano bonerense. Asimismo, apuntó fuertemente contra la oposición.
-
Milei sobre Lomas de Zamora: "Vivimos una situación aberrante que se dio en un contexto de operaciones difamadoras"
-
Tras cuatro meses de parálisis, la oposición se ilusiona con destrabar la comisión $LIBRA
Noticia en desarrollo.-
- Temas
- Javier Milei
- Lomas de Zamora
Dejá tu comentario