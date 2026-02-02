El Poder Ejecutivo prorrogó la intervención de la TV Pública y las señales estatales por un año más + Seguir en









La medida fue oficializada por decreto y ratifica a Carlos María Curci González al frente del proceso de reorganización de Radio y Televisión Argentina y Contenidos Artísticos e Informativos.

El Gobierno extendió por un año la intervención de los medios de comunicación públicos, que alcanzan a Radio y Televisión Argentina S.A.U. (RTA) y Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U., fijando como nuevo plazo el 1 de febrero de 2027.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 79/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se fundamenta en la necesidad de completar los procesos de reorganización institucional en curso, fortalecer las capacidades operativas de las empresas y otorgar previsibilidad en los mecanismos de gestión, según los considerandos de la norma.

televisión cable rating Depositphotos Quién estará a cargo del proceso de intervención durante el nuevo período En el mismo decreto, el Ejecutivo ratificó a Carlos María Curci González como responsable del proceso de intervención por un nuevo período. El funcionario asumió el cargo en agosto de 2025 y tiene a su cargo la revisión integral de los procedimientos internos, así como la conducción del proceso de transformación de las señales estatales en sociedades anónimas.

La intervención de los medios públicos se inició en febrero de 2024, mediante el Decreto 117, que establecía un plazo inicial de un año con posibilidad de una única prórroga. En 2025, una decisión administrativa amplió ese límite y, con la medida actual, el Poder Ejecutivo agotó el plazo máximo previsto.

Desde el oficialismo señalaron que las tareas asignadas a la intervención, vinculadas al relevamiento, análisis y revisión de los procedimientos sustantivos y operativos, aún se encuentran en ejecución, lo que justifica la extensión del mandato. En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la prórroga busca garantizar la coherencia técnica de los mecanismos de fiscalización y control y contribuir a los objetivos de política pública definidos por la actual gestión.

tv publica Qué medios y plataformas están alcanzados por esta medida La medida alcanza a la Televisión Pública y a las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV, además de las plataformas digitales que dependen de la ex Contenidos Públicos Sociedad del Estado. El decreto se apoya en el artículo 48 del Decreto 70/23, que dispuso la transformación de sociedades estatales en sociedades anónimas bajo la Ley General de Sociedades. En ese marco, el Estado mantiene el control y la supervisión directa de las empresas mientras evalúa su funcionamiento y viabilidad. El texto, firmado por el presidente Javier Milei y refrendado por el vocero presidencial Manuel Adorni, señala que el asesoramiento jurídico del Estado avaló la continuidad de la intervención, en función de la complejidad del proceso en marcha y del objetivo de consolidar la nueva estructura orgánica de los medios públicos.