El Servicio Meteorológico Nacional vuelve a quedar a cargo de Antonio José Mauad, quien había renunciado en agosto de 2025

La designación se formalizó por decreto en el Boletín Oficial. Mauad había renunciado en agosto de 2025 y su regreso se da tras meses de acefalía y una designación que nunca se concretó.

El Gobierno nacional designó nuevamente a Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cargo al que había renunciado en agosto de 2025 en medio de cuestionamientos por parte de sectores técnicos y profesionales del organismo.

La decisión quedó oficializada este lunes mediante el Decreto 77/2026, publicado en el Boletín Oficial, que establece la designación de Mauad con carácter “ad honorem” y con fecha retroactiva al 1° de enero de 2026.

Qué pasó con el puesto tras la renuncia de Mauad Tras la renuncia de Mauad, el puesto permaneció vacante durante casi cinco meses. En ese período, el Ministerio de Defensa había anunciado la designación del investigador y oceanógrafo Pedro Di Nezio, pero el nombramiento nunca fue formalizado por decreto, por lo que no llegó a asumir funciones, pese a haber regresado al país a la espera de la oficialización.

Servicio Meteorológico Nacional.jpg El puesto estuvo vacante casi cinco meses y un nombramiento interino nunca se concretó. El nombre de Mauad volvió a tomar fuerza a mediados del mes pasado, luego del cambio de conducción en el Ministerio de Defensa, con la salida de Luis Petri y la asunción de Carlos Presti. El militar retirado y excombatiente de Malvinas ya había ocupado la dirección del SMN desde diciembre de 2024, cuando reemplazó al físico Alejandro de la Torre, en una gestión breve atravesada por presiones gremiales y críticas técnicas.

Ante la posibilidad de su regreso, el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) reiteró su rechazo mediante un comunicado, en el que cuestionó el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Decreto 1432/2007. Según esa norma, la conducción del SMN debe estar a cargo de un profesional universitario con formación específica en ciencias de la atmósfera.

mauad El Poder Ejecutivo avanzó con la restitución de Mauad, cerrando el período de acefalía del SMN. Por qué el CAM considera importante el requisito profesional Desde el CAM señalaron que ese requisito no constituye un formalismo administrativo, sino una condición central para garantizar la capacidad técnica, científica y operativa del organismo encargado de emitir pronósticos meteorológicos y alertas climáticas en todo el país. Pese a esos cuestionamientos, el Poder Ejecutivo avanzó con la restitución de Mauad en el cargo, dando por cerrado el período de acefalía que atravesó el Servicio Meteorológico Nacional desde agosto del año pasado.